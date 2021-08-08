هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل ينقض وضوئي إذا سلمت على أحد الرجال؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المصافحة أو لمس الرجل للمرأة أو العكس لا ينقض الوضوء، وهذا ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن المصافحة محرمة عند جمهور الفقهاء وقد أجازها البعض لمن الفتنة.

واستطرد أمين الفتوى أنه على الرجل أو المرأة عدم البدء بالمصافحة خروجا من الخلاف، إلا أنها لا تبطل الوضوء.



مصافحة الرجل للمرأة هل تبطل الوضوء





قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق ان مصافحة الرجل للمرأة حرام شرعا مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " رواه الطبراني والبيهقي.



وأضاف عبد الجليل قائلا: إلا أنه يجوز في بعض الأحيان ولكن في حدود ضيقة او إذا اضطر لذلك الشخص كأن يكون في بروتوكولات كحضور احتفال او مؤتمر مليء بالسيدات وإذا بسيدة مدت يدها تصافح رجلا؛ فلا يمكن ان يردها او يرفض المصافحة.



وتابع عبد الجليل : ان هذه المصافحة لا تنقض الوضوء لأنها غالبا لا يوجد فيها شهوة او نية سيئة لأنها تأتي فجأة أما إذا اصطحب المصافحة شهوة فتنقض الوضوء ويأثم فاعله.