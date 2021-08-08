عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

هل مصافحة الرجل تنقض
هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل ينقض وضوئي إذا سلمت على أحد الرجال؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المصافحة أو لمس الرجل للمرأة أو العكس لا ينقض الوضوء، وهذا ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن المصافحة محرمة عند جمهور الفقهاء وقد أجازها البعض لمن الفتنة.

 

 واستطرد أمين الفتوى أنه على الرجل أو المرأة عدم البدء بالمصافحة خروجا من الخلاف، إلا أنها لا تبطل الوضوء.
 

حكم من حلف بالله كذبًا وكفارة اليمين الغموس ..الأزهر يجيب

حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة.. الإفتاء تجيب

مصافحة الرجل للمرأة هل تبطل الوضوء



قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق ان مصافحة الرجل للمرأة حرام شرعا مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " رواه الطبراني والبيهقي.

وأضاف عبد الجليل قائلا: إلا أنه يجوز في بعض الأحيان ولكن في حدود ضيقة او إذا اضطر لذلك الشخص كأن يكون في بروتوكولات كحضور احتفال او مؤتمر مليء بالسيدات وإذا بسيدة مدت يدها تصافح رجلا؛ فلا يمكن ان يردها او يرفض المصافحة.

وتابع عبد الجليل : ان هذه المصافحة لا تنقض الوضوء لأنها غالبا لا يوجد فيها شهوة او نية سيئة لأنها تأتي فجأة أما إذا اصطحب المصافحة شهوة فتنقض الوضوء ويأثم فاعله.


مصافحة الرجل للمرأة جائز بشرط

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة المرأة للرجال فيها خلاف بين العلماء، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، فبعض العلماء قالوا إن المس هنا تعني الجماع.

وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال (ما حكم مصافحة النساء؟)، أن مصافحة النساء إذا كانت قد خلت من الشهوة فمردها إلى العادات فتكون مباحة وليست حرامًا، منوهًا بأن أحد أقوال الفقهاء في مصافحة المرأة الأجنبية يقولون فيها بالجواز ما دامت النية سليمة وصحيحة.

وتابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء وكان إذا أراد أن يسلم عليهن لوح لهن بيده، ومن هنا فالمصافح إذا لم يقصد لذة ولم يجدها ولم ينوِ فليس عليه شيء.

الإفتاء المصافحة هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء هل ينقض وضوئي إذا سلمت على أحد الرجال مصافحة الرجل للمرأة جائز بشرط

موضوعات متعلقة

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

هل العمل في مستحضرات التجميل حرام؟.. الإفتاء توضح

حكم الوصية الشفوية للمتوفى.. الإفتاء تجيب

مفاتيح فك الكرب وإزالة الهم.. الإفتاء توضح

عمل يسير على الإنسان ولكنه من أعظم القربات إلى الله.. الإفتاء توضح

علي جمعة: المعاملة مع الله مبنية على الدوام والإخلاص وحسن الظن به

هل يحاسب الإنسان على ذنبه حتى بعد التوبة ؟ أمين الفتوى يوضح

أشخاص يحضرون إلى الجمعة ليس لهم أي أجر.. احذر أن تكون منهم

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يرد على 7 دول عربية رفضت قبول إسرائيل كمراقب..ماذا قال؟

رئيس نادي برشلونة يكشف عن نادي ليونيل ميسي الجديد

تعرف على ضوابط إنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان وفقا للقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم 8 أغسطس 2021

BBC: ما حققه الجندي في أولمبياد طوكيو معجزة

هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق حافلة يعثر على ثعبان ضخم بين كراسي الركاب.. صور

لحظات رعب.. حيتان مفترسة تهاجم بحارا في المحيط وتدمر قاربه

دبحتله القطة.. عروس تدخل حفل زفافها على موتوسيكل|فيديو

نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق.. صور

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ