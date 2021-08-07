محافظ أسوان يتابع حملة إزالة فورية لتعديات ومصادرة 20 طن مواد بناء

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ حملة إزالة فورية عدد 2 حالة تعدى في المهد بمساحة 400 م2 بحى الصداقة الجديد مع مصادرة 20 طنا من الطوب الأبيض ومواد البناء وذلك بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر ، ورئيس حى الصداقة الجديد علي عبد الله حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للتصدى لظاهرة التعدي علي أراضي الدولة بكل حسم وقوة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان بحملة نظافة موسعة مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات بإجمالى 7 أطنان.

وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة المهندس سيد مدنى بإزالة 39 حالة إشغال وإعلانات مخالفة وغير مرخصة ، بالإضافة إلى رفع أكثر من 35 طنا من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة وذلك ضمن مبادرة " نظافة " التي تم تنفيذها على مستوى قرى إقليت.

وقد شدد اللواء أشرف عطية على أن متابعة حجم الأنشطة والجهود اليومية من الوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والقرى للتأكد من مدى تنفيذ التكليفات الصادرة لها بضرورة الإرتكاز على العمل الميدانى وخاصة في ملفات إزالة التعديات والإشغالات ، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، علاوة على التدخل السريع للتعامل مع الشكاوى والمشاكل والاحتياجات الجماهيرية ، مؤكداً على إستمرار التقييم للقيادات المحلية وتطبيق قاعدة الثواب والعقاب مع الجميع دون إستثناء حيث يتم تكريم وترقية المتميزين ، مع مجازاة وإستبعاد المقصرين .

فقد أطلق مركز إبداع جامعة أسوان مشروع البرنامج التدريبي في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك إنطلاقاً من حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإرتقاء بالعنصر البشري وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير العالمية ليواكب مشروع الدولة المصرية نحو مصر الرقمية وخاصة بعد إنشاء أكبر مركز للتحول الرقمي بأسوان على مستوى الصعيد .

كما يأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمعهد القومي للاتصالات NTI بالتنسيق مع أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة .

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وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لإستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية ، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات ، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة عدد ( ٨ ) حالات تعدى على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس ، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الأجتماعي ، وكذا خلف المول الثاني منها عدد (٤ ) حالات تعدي في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء ، كما تم إزالة حالة تعدى على أراضى الدولة في مهدها بمساحة 800 م2 بمنطقة نجع المحطة بنطاق حى جنوب حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين ، علاوة على إزالة 18 إعلان غير مرخص .