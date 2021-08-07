نشرة التحقيقات | فريال أشرف فتاة من ذهب.. وفيروس جديد يصيب الجهاز التناسلي

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم السبت 7 أغسطس..

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة حالة واسعة من الجدل، والخوف بين الآباء، بعد انتشار اخبار عن تفشي عدوى فيروس الهربس بين الأطفال، واختلف الكثير في حقيقة هذا الفيروس وطبيعة إصابة الطفل به، وطرق انتشار العدوى، وهل هي مميته أم، وطرق الوقاية منه، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن فيروس الهربس وطرق مواجهته.

فيروس الهربس

هو نوعان من الفيروسات وهما فيروس "الحلأ البسيط 1"، و"الحلأ البسيط 2"، والتى تصيب البشر وهي من عائلة "الفيروسات الهربسية"، ومن المعروف عنه أن العدوى تدخل إلى الجسم، وتختبئ به في خلايا الجهاز العصبي، وهو ما يضمن استمراريتها في الجسم البشري، وترتبط فيروسات "الحلأ البسيط 1" بإصابة الفم والوجه، أم النوع الثاني فيصيب الجهاز التناسلي وهو خطير جدا ولكنه نادر الحدوث.

عُرفت مصر منذ فجر التاريخ بأنها أرض الكنانة، مخزن العالم وزاده موجود في مصر، فمنذ القدم كانت مصر ترسل قماحها إلى دول العالم، وفي عهد الخلافة الإسلامية بعهد عمر بن الخطاب أرسلت مصر مساعدات إلى الحجاز، قدرها عمرو بن العاص في خطابه لعمر بن الخطاب، بأن قافلة الزاد أولها في الحجاز وآخرها في مصر، وهو يدل على كثر جود وكرم أهل الكنانة وشعبها الأصيل.

إخماد حرائق اليونان

وفي العصر الحديث، لم تبخل مصر على دول العالم، فلا نرى أزمة حدثت في دولة ما إلا وقدمت مصر المساعدات سواء بالطعام والزاد، أو المعدات اللوجيستية وأدوات البناء والإعمار.

واليوم أقلعت طائرتا هليكوبتر من طراز "شينوك" بجميع المعدات والوسائل المتطورة، للمشاركة مع الجانب اليوناني في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات منذ أيام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارا للدعم المصري للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة جميع الأزمات.

وفى إطار الدور الرائد الذي تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التى تتعرض لها، أرسلت مصر على مدار السنوات الماضية العديد من المساعدات، ومدت جسورها الجوية والبحرية في سبيل التأكيد على أصالة مصر وريادتها في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، ما قامت به مصر لتقديم الدعم لدول العالم.

نجحت اللاعبة المصرية، فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه في تحقيق أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تأهلت إلى نهائي منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على لاعبة كازاخستان بنتيجة 5/4 في الدور نصف النهائي. وضمنت مصر ميدالية ذهبية أو فضية تضاف لرصيد مصر.

تاريخ جديد لمصر

وكتبت فريال أشرف وجيانا فاروق، تاريخا جديدا لمصر في لعبة الكاراتيه للسيدات، بعدما توجت الاولى بالميدالية البرونزية أمس، وهي أول ميدالية مصرية وعربية وأفريقية، في الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه، وبعد فاروق جاءت فريال أشرف لتسير على خطى الأبطال وتحقق الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأولمبياد.

من بعيد، ستجذبك تلك الألوان المفرحة المضيئة، البرتقالي والأحمر والأصفر والأزرق السماوي، والأخضر الفاتح، وعندما تقترب أكثر ستأخذ عينك تلك الشخصيات المرسومة على تابلوهات أو على مقعد أو طاولة أو محفورة على دكة كبيرة، وكأنها شخصيات كرتونية محفورة في وجداننا، لتكتشف أنها ثنائيات من ابتكار أتيليه "ارت هوم الاقصر" الذى يتصدر معرض “ديارنا” بمارينا 5 بالساحل الشمالي، بجناح كبير.

"ناعسة وهريدي"،"عتريس وفؤادة"، "تيمور وشفيقة"، "عويس وفاطمة"، و"شوكة وسكينة"، شخصيات، تتداخل مع مشاهد من بيوت مدينة الأقصر، و موتيفات من بيئة الأقصر الغنية بتراثها الشعبي، برج الحمام والمركب و الجرة، والزير، والمثلث والنخلة رمز العطاء والخير.

بعضها مرسوم بألوان الزيت، وبعضها محفور يدويا على الخشب، وملون بألوان الزيت، وكلها من أفكار محمود أحمد بغدادي، ابن مدينة الأقصر، خريج كلية التربية الفنية، الذى أراد أن يقدم تراث محافظته في قالب حديث "مودرن"، ليس فقط في شكل تابلوهات مرسومة كما كانت بدايته، بل موظّفة في منتجات عملية، مثل المقاعد والطاولات والدواليب والدكك وغيرها، لتجمع بين الجمال والوظيفة معًا.

حذرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من أي أعمال طائشة قد تهدد تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد، معربة عن إدانتها الشديدة لما وقع على الطريق الساحلي الدولي في ليبيا بعد إعادة افتتاحه.

وطالب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بمحاسبة مرتكبي أعمال الكراهية التي وقعت على الطريق الساحلي، فيما أدانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، يوم الأربعاء الماضي، الأحداث التي شهدها الطريق الساحلي يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة أنها ستتعامل بكل حزم مع من وصفتهم بـ"الفئة المنبوذة والمخربة"، التي ترتكب مثل هذه الأعمال، متوعدة إياهم بالملاحقة أمام القضاء المحلي في ليبيا والدولي، لينالوا "أشد" العقوبات.