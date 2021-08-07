من أول ما شوفتها..ماذا قال سمير غانم في أول لقاء مع دلال عبدالعزيز

صدمة وحزن يخيم على الوسط الفني والجمهور بعد خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 61 عاما، بعد أن قضت ما يقرب من ثلاثة أشهر متتالية بالمستشفى للعلاج من فيروس كورونا، إلا أن حالتها تدهورت يوماً بعد يوم وظلت تعاني تبعات ما بعد التعافي من كورونا، حتى أعلن الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد اليوم وفاة دلال عبد العزيز .

رحلت دلال عبد العزيز بعد أسابيع من وفاة زوجها الفنان سمير غانم، فقد جمعهما الفن والحب والمرض، فتعرفا لأول مرة في مسرحية أهلا يا دكتور، وكانت بداية شرارة الحب والفن معاً بين دلال وسمير غانم حتى تزوجا بعدها بأربع سنوات .

أول لقاء بين دلال عبد العزيز وسمير غانم

في لقاء إعلامي لـ دلال عبد العزيز وسمير غانم عام 2017 في برنامج " تلاتة في واحد" الذي تقدمه الفنانة شيماء سيف، روت دلال عبد العزيز كواليس لقائها وتعرفها بالنجم سمير غانم، بعد أن رشحها جورج سيدهم لمسرحية أهلا يا دكتور.

سمير غانم قاطع دلال عبدالعزيز أثناء روايتها قصة حبهما وتعارفهما، ليضيف جواً من المرح والرومانسية معاً، فقال عن أول مرة التقى فيها بـ دلال عبد العزيز :" كانت حتة قشطة جاية ".

وتابع سمير غانم في وصلة مدح وغزل لزوجته دلال عبد العزيز :" أنا لقيت بت موزة حلوة جاية تمثل أو متمثلش مش مهم، المهم تكون موجودة معانا وخلاص، وأعجبت بيها من أول ما شوفتها.

واستكمل سمير غانم حديثه عن دلال قائلاً:" صادقة جدا على المسرح، ومتضحكش ومتخرجش عن النص، مهما حاولت أضحكها، وفي مشهد بمسرحية فارس بني خيبان كنت بتغزل فيها واحنا بنصور فقالتلي انتي مقولتيش الكلام ده قبل الجواز ليه، فرد سمير ضاحكاً :" لو قولته مكنتش اتجوزتك"

كواليس علاقة دلال عبد العزيز وسمير غانم

على مدار 4 سنوات استمرت علاقة الثنائي في تطور، وأحبت دلال سمير غانم بشدة، وقامت بمحاولات عديدة لمنع أي معجبة من التقرب من حبيبها سمير غانم الذي كان نجم الكوميديا في مصر في تلك الفترة ، وظلت ترافقه في العروض والبروفات و كواليس التصوير.

حب دلال عبد العزيز لسمير غانم كان واضحا ولم تخفِهِ وعرفه أصدقاؤهما من الوسط الفني، ومن هنا قرروا إقناع سمير غانم بضرورة الزواج من دلال عبد العزيز، وخاصة النجم فريد شوقي والنجمة ميرفت أمين.

رغم تعلق دلال عبد العزيز بسمير غانم إلا أنه كان مترددا في أمر الزواج وكان خائفاً من اتخاذ الخطوة خاصة وأنه كان قد تزوج مرتين سابقاً، وفشلت زيجاته السابقة التي لم تستمر أحداها حتى ثلاثة أشهر .

وفاة دلال عبد العزيز

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

كما أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، خبر وفاة دلال عبد العزيز، وكتب على حسابه الخاص والرسمي على فيسبوك :"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما ".

جنازة دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

وكتب رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».