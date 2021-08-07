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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تزف بشرى: جميع الخدمات للفلاح من خلال الكارت الذكي ..فيديو

الكارت الذكي
الكارت الذكي

قال الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إنه سيتم تقديم جميع الخدمات للفلاح من خلال الكارت الذكي خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف "طوبال"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نسجل كل بيانات حيازات الأراضي إلكترونيا من خلال الجمعيات الزراعية"، لافتا: "منظومة إلكترونية متكاملة تضم قواعد بيانات الموسم الزراعي".

 

وأشار: "خدمات الكارت الذكي للفلاح تم إطلاقها في جميع المحافظات"، موضحا: "التحول الرقمي بدأ منذ فترة طويلة بالتجهيز لمشروع الحيازة الزراعية المميكنة.. ونعمل على تطوير وتنقية منظومة الكارت الذكي للفلاح".

 


حتى لاترتفع أسعارها.. 7 نصائح لحماية الزراعات من الحرارة الشديدة


قال الدكتور محمد عبد ربه وكيل معمل المناخ الزراعى بوزارة الزراعة ، إن الموجه الحارة التى تشهدها البلاد حاليا تؤثر تأثيرا سلبيا على المحاصيل وخاصة الخضروات والفاكهه ، حيث تؤدى إلي قلة الانتاجية ، وبالتالى زيادة أسعارها بالأسواق خلال الفترة القادمة .

 

تأثير الحر على الأراضي الزراعية

وأضاف "عبد ربه" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أنه كلما طالت الموجه الحارة كلما أثر ذلك على انتاجية الخضروات ، موضحا أن الموجه الحارة السابقة أثرت على أسعار محاصيل الفاكهه بالأسواق حاليا .

طريقة حماية الأرض من الحرارة

ووجه "  وكيل معمل المناخ الزراعى بوزارة الزراعة" عدة نصائح للمزارعين لحماية محاصيلهم من ارتفاع درجات الحرارة والتى أهمها:-

- الرى خلال فترات الصباح الباكر بحيث تكون جذور المحاصيل غى  الأرض رطبة خلال فترة النهار ويستطيع مقاومة ارتفاع درجات لحرارة ، وبالتالى يتجنب المزارع  

_ رش سيليكات البوتاسيوم خلال فترات الصباح الباكر "٨ مللى لكل لتر" ، ويمنع رشه خلال ارتفاع درجات الحرارة حتى لايؤدى إلي احتراق النباتات  .

- تغطية المزروعات بشبكة ، مع الحفاظ على نظافة الشبك وغسيله باستمرار بحيث يعطى النباتات الكمية المناسبة من المياه .

- تجنب رش المبيدات على المحاصيل والعناصر الغذائية حتى لاتكون ثقيله على المزروعات  

- يفضل للمزارع جمع النباتات والثمار   المحاصيل من على الأشجار أو التى تنضج أولا بأول

-زراعة الذرة أو عباد الشمس مع الطماطم والفاصوليا ومعظم الحضروات بحيث يكبر الذرة ويضلل على الطماطم وبالتالى يحافظ عليها فى الظروف المناخية الغير مناسبة ويمكن الأخذ بهذه النصيحة خلال المواسم القادمة أيضا  .  

- فى الصوب الزراعية  يفضل رمى سرداج على الصوب بحيث يقلل من الجهاد على النباتات داخل الصوب الزراعية .

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