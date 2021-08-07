جيانا فاروق توجه رسالة للمصريين بعد حصد 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو

وجهت جيانا فاروق لاعب الكاراتيه رسالة للشعب المصرى بعد فوزها بالميدالية البرونزية و حصد البعثة المصرية 6 ميداليات في إولمبياد طوكيو.

ونشر صورة لها مع فريال أشرف و هداية ملاك وسيف عيسي ومحمد إبراهيم كيشو ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ".

وعلقت جيانا فاروق قائلة " مبروك لكل أبطال مصر

#مش_قولنالكم_احنا_هنفرحكم ".

و حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي تهنئة جيانا فاروق لاعب كاراتيه النادي بعد فوزها بالميدالية البرونزية في إولمبياد طوكيو.

وأشاد الخطيب بالأداء الراقي لجيانا وتمني لكل أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد

وحققت جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه بالنادي الأهلي، إنجازا تاريخيا، لمصر في دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد طوكيو2020»، بعد إحرازها الميدالية البرونزية في «الكوميتيه»، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز في لعبة الكاراتيه التي دخلت الألعاب الأولمبية هذا العام للمرة الأولى.



وحرم التحكيم ، جيانا فاروق من التأهل للدور النهائي، واللعب على الميدالية الذهبية، بعد انحياز الحكام الواضح للاعبة الصينية «تشياويان» في الدور نصف النهائي.



وقدمت جيانا فاروق أداء مميزا للغاية، وكانت المبادرة دائما بالهجوم، لكنها خسرت بترجيح الحكام، حيث صوت 3 حكام للاعبة الصينية، رغم حصولها على إنذارين؛ لتتأهل إلى الدور النهائي، وتحصل «جيانا فاروق» على الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما نالت إشادة كبيرة من الجميع.