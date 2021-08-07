عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيانا فاروق توجه رسالة للمصريين بعد حصد 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

وجهت جيانا فاروق لاعب الكاراتيه رسالة للشعب المصرى  بعد فوزها بالميدالية البرونزية و حصد البعثة المصرية 6 ميداليات  في إولمبياد طوكيو.

 

ونشر صورة لها مع فريال أشرف و هداية ملاك  وسيف عيسي  ومحمد إبراهيم كيشو ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ".

 

وعلقت  جيانا فاروق قائلة " مبروك لكل أبطال مصر 
#مش_قولنالكم_احنا_هنفرحكم ".

 

و حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي تهنئة جيانا فاروق لاعب كاراتيه النادي بعد فوزها بالميدالية البرونزية في إولمبياد طوكيو.

وأشاد الخطيب بالأداء الراقي لجيانا وتمني لكل أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد

وحققت جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه بالنادي الأهلي، إنجازا تاريخيا، لمصر في دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد طوكيو2020»، بعد إحرازها الميدالية البرونزية في «الكوميتيه»، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز في لعبة الكاراتيه التي دخلت الألعاب الأولمبية هذا العام للمرة الأولى.


وحرم التحكيم ، جيانا فاروق من التأهل للدور النهائي، واللعب على الميدالية الذهبية، بعد انحياز الحكام الواضح للاعبة الصينية «تشياويان» في الدور نصف النهائي.


وقدمت جيانا فاروق أداء مميزا للغاية، وكانت المبادرة دائما بالهجوم، لكنها خسرت بترجيح الحكام، حيث صوت 3 حكام للاعبة الصينية، رغم حصولها على إنذارين؛ لتتأهل إلى الدور النهائي، وتحصل «جيانا فاروق» على الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما نالت إشادة كبيرة من الجميع.

الأهلى مصر اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة: الثورة الصناعية سبب ارتفاع درجات الحرارة

بحيل منزلية .. علاج التعرق الزائد في الصيف

نمر متوحش ينهش رقبة عاملة حديقة وينهي حياتها

أحمد موسى: مصر لديها القدرة على تنظيم الأولمبياد

حسن نصر الله: نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت جاءت لهؤلاء

للمرة الثانية الـVAR يلغي هدف للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ