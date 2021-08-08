برلماني: ظاهرة العنف الأسري انتهاك صريح لمبدأ حقوق الإنسان

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ إننا في حاجة للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في حدوث تباعد وتنافر في العلاقات الأسرية، منوها بضرورة أن نعود إلى دفء الأسرة، التي تكون درع الأمان والحماية لمجتمع سليم يستطيع أن يحيا حياة سوية.

وأضاف عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن لغة الحوار بين الزوجين أصبحت مختلفة عن السابق وأصبح هناك عدم تفاهم، الأمر الذي تسبب فى حالات كبيرة من الكبت، ساهم في انتشار العنف الأسري، وحالات القتل المختلفة داخل الأسرة، سواء قتل الأم لأولادها، او قتل الزوج لشريكة حياته.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى ان العنف الأسري يعد انتهاكا لمبدأ حقوق الإنسان، موضحا أن له آثارل سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، لذلك من الضروري معرفة طرق التخلص من هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة والخطيرة.

وشهد الشارع المصري جرائم غريبة وغير مسبوقة تتمثل في قتل الأزواج لبعضهم البعض، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير الأونة الأخيرة، وأصبح لا يمر يومان او ثلاثة إلا ونسمع جريمة من هذا النوع، الأمر الذي يجعلنا نقف كثيرا للتفكير بأن هذه الظاهرة ظاهرة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكًا إجراميا.

وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذيع صيت هذه الجريمة وتعريف الناس بها، حيث أن هذا النوع ينتشر على مواقع التواصل بسرعة الصاروخ، وهو الامر الذي يعكس حالة الاحتقان الذي يعاني البعض منها بداخل مجتمعنا.