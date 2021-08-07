مريض سرطان يستغيث بالتضامن لصرف معاش تكافل وكرامة

لمساعدته على أعباء الحياة

ناشد المواطن محمد عبد الغني محمد خليفه ، المقيم في مساكن غرب النوباريه بلوك 14 من البصل ، التابعة لمحافظة الإسكندرية، في رسالة، بعث بها لخدمة القراء بـ" بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

ويقول في رسالته: “أنا من الإسكندرية وأبلغ من العمر 65 عاما ، مريض كانسر وعندى 7 أبناء ، ولكني لا أعمل؛ نظرا لظروفى الصحية ، وأحتاج للحصول على معاش تكافل وكرامة”.

وأضاف: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار”.



وتابع: "أنا في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث أنى لا أعمل منذ إصابه عيني، والحال واقف، وبقالي سنة بدون عمل".

واستطرد: “معايا كذا تقرير طبي من مستشفى حكومي، ومع ذلك بَتْرِفِض، مش عارف ليه، وعملت كومسيون طبي، ومعايا كذا تقرير طبي إن أعانى من ورم خبيث ، محتاج معاش”.

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.

بطاقة رقم قومى

25508060200279

وللتواصل مع القارئ، من خلال الرقم

01272975842

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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