بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 مصريا في حادث سير بليبيا

لقى سبعة مصريين مصرعهم فيما أُصيب ثمانية آخرون بينهم مواطن ليبي جراء حادث سير على طريق بوابة الـ"200 أجدابيا - طبرق" بليبيا، ونقلوا جميعا الى مستشفى المخيلي، 180 كلم غرب مدينة طبرق الليبية .

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس، وأُجريت لهم الإسعافات والفحصوات الطبية اللازمة .. مشيرا إلى أن أسماء الوفيات شملت كلا من "أحمد محمد سيد ومحمد إبراهيم مصطفى وأمين محمد أمين ورزق عوض أبوالفتوح وأحمد سالم شلقامي ومحمود إدريس عبدالرازق ومحمد رجب يونس".

وأضافت أن أسماء المصابين شملت كلا من "أشرف رمضان صالح ورجب محمد محمد وحسن علاء حسن وشعبان جمال ومجدي صالح ورمضان سيد محمد وحمادة أحمد محمد ومصطفى طاهر أبوزيد".