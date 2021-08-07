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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا ناعية دلال عبدالعزيز: لن تعوض.. كان بينا حجات كتير محدش يعرفها

يسرا ودلال عبد العزيز
يسرا ودلال عبد العزيز

أعربت الفنانة يسرا، عن حزنها الكبير بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلة "الفنانة الراحلة لن تعوض هي أو زوجها".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC"، والمذاع عبر قناة " دي ام سي": "أنا بأتكلم من بيروت، وعايزة أقول إن الناس في بيروت زعلانين جدا على وفاتها ووفاة زوجها سمير غانم من قبل، وكانت علاقتي بيها من أعظم ما يكون، وكلنا كان عندنا أمل أن ربنا يشفيها".

وأشارت إلي أن ما كان يجمعها بالفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل من قبل سمير غانم، علاقات ممتدة لأكثر من كونهم زملاء في العمل الفني، كان بينا حجات كتير محدش يعرفها ولا من حق حد يعرفها، لأننا كنا بنعملها لأنها حقيقتنا من جوه، ومكناش بنعمل كده علشان نتمنظر".

وأكملت:"أنا باعزي ولادها ومصر كلها على فقدان الفنانة دلال عبدالعزيز الأخت والأم والصاحبة الجدعة العظيمة، والزوجه الرائعة، والزميلة اللي منقدرش ننسي ليها مواقف عظيمة، الله يكون في عونهم ويصبرهم على فراقهم

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وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

غيب الموت قبل قليل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من 100 يوم.

تفاصيل عن الراحلة 
1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

 

5- قدمت  دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

الفنانة يسرا سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز وفاة الفنانة دلال عبد العزيز الفنان حسن الرداد

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