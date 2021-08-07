موسيماني يعدد مكاسب الفوز على سيراميكا كليوباترا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن هناك الكثير من الإيجابيات خلال مباراة نادي سيراميكا كليوباترا، أهمها الفوز بأربعة أهداف، ومنح الفرصة للاعبين آخرين لم يشاركوا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «رغم تسجيل أربعة أهداف لكني لست سعيدًا بالأداء. والأهم في المرحلة الحالية هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث. أهدرنا فرصًا عديدة، ولا بد أن نركز على الإيجابيات».

وأوضح المدير الفني أن المهم في كرة القدم هو إيجاد الحلول وخلق الفرص، ولكن بشكل عام جميع المدربين في العالم دائمًا ما يكون لديهم علامات استفهام خلال المباريات خاصة فيما يتعلق بالأداء.

وأشار إلى أنه يترك الحرية في بعض الأحيان للاعبين في تسديد ضربات الجزاء، كما حدث مع علي معلول عندما منح بدر بانون الفرصة.

وحقق النادي الأهلي الفوز على سيراميكا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز، ويواصل الفريق تصدره لقمة الدوري بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 64 نقطة.