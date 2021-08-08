سيد عبدالحفيظ: 16 يوما تفصلنا عن لقب الدوري

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بفوز الفريق اليوم على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ: «فوز مهم و3 نقاط غالية في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، لدينا 16 يومًا سيتم خلالها حسم مسابقة الدوري الممتاز والجميع على قلب رجل واحد من أجل حسم اللقب».

وأشار إلى أن جميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، ولكن هناك ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي وتركيز شديد من قبل الجميع من أجل تحقيق الانتصارات التي ستقودنا للحفاظ على اللقب.

وشدد عبد الحفيظ على أن بدر بانون مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا سيخضع لمسحة طبية غدًا من أجل الاطمئنان على حالته.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر يعاني من كدمة في أحد أصابع القدم، تعرض لها خلال مشوار المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 ويتم تجهيزه في الوقت الحالي.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أنه سيجتمع مع بيتسو موسيماني المدير الفني وجهازه من أجل التحضيرات الخاصة بمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم في الإسكندرية، مشددًا على أن الأهلي سيغادر إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.