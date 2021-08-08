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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. حقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا.. ودلال عبد العزيز تتحدث عن الموت

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:

إلهام شاهين متأثرة بوفاة دلال عبد العزيز: صاحبة المواقف الإنسانية العظيمة
نعت الفنانة إلهام شاهين الفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، قائلة «رحلت عن عالمنا فنانة كبيرة وإنسانة عظيمة بمعنى الكلمة مثل دلال عبد العزيز»


بعد نقل مصاب بطلق ناري على عربة نقل .. أهل المريض: محدش سأل فينا

قال عثمان أبو الحمد، أحد أقارب المريض، الذي تم نقله على سيارة نصف نقل لتلقى العلاج في مستشفى قنا الجامعي، إن المستشفى لم تهتم بحالة المريض وسط إهمال شديد من الأطباء، كما أنه لم توجد أي عناية طبية في المستشفى، وتوفى اليوم.


عوامل نفسية| استشاري يكشف أسباب انتشار ظاهرة قتل الأزواج.. فيديو
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن حوادث قتل الأزواج لا تمثل أي ظاهرة على الإطلاق، معقبا: "حوادث فردية مرتبطة بعوامل مناخية أو شخصية متمثلة في عوامل نفسية".

 

مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا.


ستعرض خارج المتحف المصري الكبير| وزيري: 22 طن وزن مركب الملك خوفو

سرد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس للآثار تفاصيل نقل مركب الملك خوفو وقال إنه كان من الضروري التواصل مع شركات عالمية لوضع استقرار أفقي لمركب خوفو، كما تم إعداد بروفات لنقل مركب الملك خوفو بأحجام مختلفة، حيث كان يتابع وزير الأثار والسياحة بدقة عملية نقل مركب الملك خوفو إلى المتحف الكبير.

 

بعد فوز مصري لقطر على ذهبية.. اللجنة الأولمبية: مع السلامة اللي عايز يمشي

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، إن قطر حققت ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق لاعبين الأول مصري والثاني سوداني.

 

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

كشف نعم الله والد "نجلاء نعم الله" التى قتلتها صديقتها نورهان بدافع الغيرة تفاصيل مثيرة حول الحادثة.

قال والد الفتاه المجنى خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، نجلاء بنتى كانت بتأمن نورهان على كل حاجه وكانت بتشغلها مكانها فى العيادة وقت الامتحانات، ورحت أنا ونجلاء حضرنا شبكة نورهان ولبستها الشبكة بنفسها".

تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتكنولوجيا المستخدمة|فيديو

قال أحد المهندسين في العاصمة الإدارية الجديدة، إن عدد العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يبلغ نحو 50 ألف عامل.

الموت بقى كتير أوي.. دلال عبد العزيز تبكي قبل وفاتها

تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز- خلال حياتها- عن الموت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "cbc"، في العام 2018.

وقالت دلال عبد العزيز، أثناء استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، : "والدتي علمتني من وأنا صغيرة إن العزاء واجب، كانت تقولي طنشي لو في فرح مش مهم أوي لو مشغولة، لكن العزاء لأ، لدرجة إن سمير غانم مسميني عزا عبد العزيز".

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