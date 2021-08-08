بدء اختبارات القبول.. ننشر شروط التقديم بـ مدرسة الضبعة النووية

تبدأ اليوم الأحد، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في مطروح للعام الدراسي 2021/2022 والمشهورة باسم مدرسة الضبعة النووية.

اختبارات مدرسة الضبعة النووية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختبارات القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة (مدرسة الضبعة النووية) تعقد إلكترونيًا يومي الأحد والإثنين 8 و 9 أغسطس الحالي بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني سيتم ترتيبهم تنازليًا لإجراء الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية، وسيتم اختيار 60 طالبًا للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021/2022.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم استضافة الطلاب خلال فترة الكشف الطبي بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة ونقلهم ذهابًا وايابًا إلى مقر الكشف تحت إشراف قطاع التعليم الفني، ليتم بعدها إعلان النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين واعتمادها لاستكمال إجراءات القيد بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.

شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية



أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى دور أول 2020/ 2021 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

يحق التقديم للطلاب أبناء محافظة مطروح الحاصلين علي مجموع لا يقل عن ٢٦٠ درجة في الشهادة الإعدادية بالإضافة إلي شرط حصولهم علي الشهادة الابتدائية كذلك من مدارس المحافظة والمطابقين لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام .

ألا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) في الشهادة الإعدادية عن مجموع 152بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية.

أن يكون الطالب مصرى الجنسية وألا يزيد السن فى 1/10/2020 عن 18 سنة .



و يتوجب علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة النووية والمطابقين لشروط التقديم القيام بالاجراءات الآتية لضمان التقدم للامتحان الالكتروني

يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

المستندات المطلوبة

يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها الي اقسام شئون الطلاب والامتحانات بالادارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة الآتية

١- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب مع استمارة التقدم

٢- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد

٣- شهادة ميلاد الكترونية للطالب

٤- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته ( 100 جنيه فقط لاغير ) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو البنك الأهلي أو بنك مصر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .

٥- تقوم المديريات التعليمية ( التعليم الفني ) باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات

ويشترط سداد مقابل أداء خدمة وارفاقها ضمن اوراق التقدم المطلوبة .

رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية



وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم للقبول بـ المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، من خلال الرابط الالكتروني المخصص لتلقي طلبات التقديم علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفترة من السبت المقبل الموافق 24 يوليو 2021 إلي 31 يوليو 2021 عن طريق الضغط هنا