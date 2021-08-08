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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الحلقة الأخيرة من برنامجها الثقافي .. قناة ten تشكر قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي مع العضو المنتدب لقناة Ten

وجهت إدارة قناة ten الشكر للإعلامية قصواء الخلالي، على ما قدمته من محتوى متميز عبر برنامجها "المساء مع قصواء" على مدار 3 سنوات، وذلك بعد إنهاء تعاقدها مع القناة وديا.

جاء ذلك بحضور العضو المنتدب للشركة المالكة لقناة ten شريف شمس، كما وجه الإعلامي الكبير نشأت الديهي الشكر لها متمنياً لها للتوفيق في محطتها القادمة مؤكداً نجاح واستمرار المشروع الثقافي والتوعوية.

واحتفت القناة بالاعلامية قصواء الخلالي، ب "تورتة" مدون عليها اسم البرنامج المساء مع قصواء.

ويأتى إعلان الإعلامية "قصواء الخلالي" توقف برنامجها بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار 3 سنوات استطاع خلالها جذب العديد من المشاهدين للاتفاف حول الشاشة وانتظاره أسبوعيا، لمعرفة ما يقدمة من محتوى فكرى مختلف يهتم بالكتب والشأن الثقافي ونقاش المثقفين وأساتذة الجامعات.

يُعد "المساء مع قصواء" أول برنامج "توك شوك" ثقافي من نوعه في مصر، يهتم بكل القضايا الثقافية، ويصحب المشاهد في جولة مع أبرز الكتب العربية والعالمية، إذ يعتمد في قوامه الرئيسي على الاهتمام بزيادة الوعي الثقافي والفكرى، والاهتمام بالكتاب والمفكرين عربيا وعالميًا، وسرد كواليس الكتابة وما بها من أسرار، حيث ناقشت فقرات البرنامج أكثر من 800 كتاب متنوع، ما بين تاريخ وتراث وعلوم، وآداب.

قصواء الخلالي قناة ten المساء مع قصواء نشأت الديهي الوعى الثقافى والفكرى

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