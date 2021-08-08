محمد متولي: تلقيت عروضا للتجنيس واللعب باسم أمريكا

أكد محمد متولي لاعب المصارعة الرومانية المصري المشارك في أولمبياد طوكيو، أنه تلقى عرضا للتجنيس.



وقال متولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تلقيت عروض من قبل للتجنيس واللعب تحت علم آخر غير علم مصر".



وتابع متولي: "أحمل الجنسية الأمريكية وتلقيت عرضا من أمريكا للعب معهم والتجنيس ولكني رفضت".



وأضاف متولي: "أرفض اللعب بعلم غير علم منتخب مصر".

متولي وحلم البرونزية الضائع

ولم ينجح محمد مصطفي متولي لاعب منتخب مصر للمصارعة في حصد برونزية منافسات وزن 87 كجم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر محمد مصطفي أمام بطل المانيا في مباراة دور الترضية بنتيجة 7-1 ليفشل في استغلال فرصته الثانية بحصد برونزية رابعه لمصر.

وكان محمد مصطفي افتتح مشواره اليوم بالفوز علي لاعب بيلا روسيا بنتيجة 9-1 في الدور ثمن النهائي ليتأهل لمواجهة ربع النهائي أمام بطل كوبا دانيل جوروفيك.

وفاز محمد مصطفي علي بطل كوبا دانيل جوروفيك في دور ربع النهائي بنتيجة 5-0 ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل المجر فيكتور لوررينزو.

وخسر محمد مصطفي من بطل المجر في نصف النهائي بنتيجة 7-2 ليفشل في الصعود الي النهائي ويذهب لمواجهة بطل المانيا في مباراة حسم البرونزية.