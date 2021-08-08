عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخ حزب الله رسالة لرئيس وزراء إسرائيل

صدى البلد

أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا في جنوب لبنان في وقت متأخر من يوم الأربعاء. 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات جاءت ردا على إطلاق الصواريخ في وقت سابق من اليوم.

وبحسب "سبوتنيك"، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي خلال لقائه مع الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، إن هجوم حزب الله الصاروخي الأخير على إسرائيل كان "رسالة" إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت "بأن معادلة الرد لم تتغير".

العثور على قيادي في حزب عراقي معارض لإيران مقتولا بأحد فنادق أربيل

حسن نصر الله: "الحرب مع لبنان" أكبر حماقة سترتكبها إسرائيل

وأضاف:"نشهد تمدد قوة محور المقاومة من جهة، ومن جهة أخرى يضعف عدو المقاومة ويقترب من انحدار وزوال قوته رغم محاولته من خلال الفضاء الافتراضي والحرب النفسية، لإظهار العكس لإخفاء الذعر المنتشر في معسكره".

وتابع:"لدى الصهاينة إدراك دقيق لهذه الحقيقة، وهي أنه إذا تم تفعيل محرك حزب الله، فلا بد أن يفروا بالتأكيد من الأراضي المحتلة، لأن الطابع الجديد لحزب الله هو طابع عسكري، وهو القوة على الأرض. إذا تحركت، فسيؤدي ذلك إلى تأثير الدومينو".

كما نقلت صحيفة "طهران تايمز" عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: "القدرات جاهزة لانهيار النظام الصهيوني". يكفي تهيئة الظروف عن طريق خطأهم لتسمية الحرب القادمة بأنها مصيرهم النهائي.

كما ورد أنه تعهد بأن تواصل إيران دعمها لقوات المقاومة في لبنان.

الحرس الثوري حزب الله إسرائيل ايران لبنان

ترشيحاتنا

قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخ حزب الله رسالة لرئيس وزراء إسرائيل

أولمبياد طوكيو.. ابتسام زايد تتعرض لحادث تصادم في أول سباق للدراجات

كم عدد من آمن بالنبي في حجة الوداع؟ علي جمعة يجيب

اليوم العالمي للقطط.. أكلات تضر قطتك وتصيبها بمشاكل خطيرة

دبحتله القطة.. عروس تدخل حفل زفافها على موتوسيكل|فيديو

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. الأولمبية تزف بشرى لأبطال مصر في طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق.. صور

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ