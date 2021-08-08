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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتهام أثيوبيا لها بالتدخل في أحداث تيجراي..السودان يستدعي سفيره بأديس أبابا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا، للتشاور، وذلك بعدما اتهمت أديس أبابا الخرطوم بالتدخل في أزمة إقليم تيجراي.

ونفت الخارجية السودانية في بيان، الاتهامات الموجهة من جانب إثيوبيا للخرطوم بالتدخل في نزاع إقليم تيجراي.

وأضاف البيان أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك تهدف لتشجيع الأطراف الإثيوبية على حل أزمة تيجراي سلميا.

وتابع البيان: "نعاني من آثار النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي وخاصة في ملف اللاجئين".

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وكانت أثيوبيا قد جددت، الأربعاء الماضي، رفضها طلب الأمم المتحدة بفتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى إقليم "تيجراي" عبر الحدود السودانية، واعتبرته "مؤامرة" وانتهاك للسيادة.

وقالت مجموعتان دوليتان من منظمات الإغاثة، إن الحكومة الإثيوبية علقت عملياتها، في حين وجه منسق الشؤون الإنسانية التابع لـ الأمم المتحدة تحذير شديد للسلطات الإثيوبية من أن الاتهامات الشاملة ضد عمال الإغاثة في منطقة تيجراي المحاصرة في البلاد وأماكن أخرى خطيرة ويجب أن تتوقف.

وقالت جماعتا الإغاثة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين إن الحكومة الإثيوبية أوقفت عملياتها في 30 يوليو. وقال متحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين إن الأسباب المعلنة هي الفشل في الحصول على التصاريح المناسبة للموظفين الأجانب.

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