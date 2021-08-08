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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم آبي أحمد تتواصل..العثور على جثث مشوهة في نهر بين تيجراي والسودان

صدى البلد

قال لاجئون وطبيب، يوم السبت، إنه تم العثور على 6 جثث أخرى تطفو فوق النهر الذي يفصل إقليم تيجراي المضطربة في إثيوبيا عن السودان. وحثوا السلطات السودانية والأمم المتحدة على المساعدة في جهود البحث.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تم اكتشاف حوالي 50 جثة خلال الأسبوعين الماضيين في نهر سيتيت، الذي يتدفق عبر بعض أكثر المناطق اضطرابًا في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في إقليم تيجراي في إثيوبيا، وفقًا للاجئين من تيجراي.

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قال الطبيب تيودروس تيفيرا يوم الجمعة إنه شاهد بنفسه لاجئين ينتشلون عدة جثث من النهر خلال الأسبوع الماضي. تيفيرا هو جراح من بلدة حميرة في تيجراي المجاورة فر إلى السودان في بداية الحرب.

واتهم سكان تيجراي قوات إثيوبيا التابعة لرئيس الوزراء آبي أحمد والقوات المتحالفة، بارتكاب فظائع وجرائم حرب أثناء محاربة قوات تيجراي. أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في مارس أن "التطهير العرقي" قد حدث في أجزاء من تيجراي.

أثار الاكتشاف الأخير مخاوف من إلقاء المزيد من الجثث في سيتيت، المعروف في إثيوبيا باسم تيكيزي. ويقول اللاجئون إن الجثث التي عُثر عليها في الأيام الأخيرة كانت منتفخة وجردت من لونها. ويقولون إن بعضها تعرض للتشويه، بما في ذلك أعضاء تناسلية مقطوعة وعيون مقطوعة وأطراف مفقودة. تم العثور على آخرين وأيديهم مقيدة أو أصيبوا بأعيرة نارية.

تم انتشال جثتين يوم الجمعة وأربع جثث أخرى يوم السبت، وفقًا لرابطة تيجراي، وهي مجموعة تم إنشاؤها حديثًا من لاجئي تيجراي في مقاطعتي كسلا والقضارف بالسودان. وهي تساعد اللاجئين الآخرين الذين فروا من الصراع إلى السودان، كما ساعدت في البحث عن الجثث ودفنها.

منذ اندلاع حرب تيجراي في نوفمبر، فر أكثر من 60 ألف من تيجراي إلى السودان، حيث لا يزال الآلاف في مخيمات مؤقتة على مسافة قصيرة من النهر على أمل سماع الأخبار من الوافدين الجدد.


وقال تيفيرا إن المجموعة اتصلت بالسلطات السودانية في المنطقة ومجموعات إغاثة أخرى، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمساعدة في جهود البحث على طول النهر وتحديد هوية الجثث وأسباب وفاتها.

أبي أحمد تيجراي السودان اثيوبيا جثث

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