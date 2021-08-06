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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| قوات تيجراي تصفع آبي أحمد و"دلتا" يثير الهلع في أمريكا

صورة توضيحية
صورة توضيحية

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك الآتي:

السعودية .. توجيه عاجل من محمد بن سلمان لنائب وزير الدفاع
قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الأخير وجهه بإجراء زيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة في المملكة العربية السعودية.

إثيوبيا .. قوات تيجراي تصفع آبي أحمد وتسيطر على مدينة مدرجة في اليونسكو
سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي الإثيوبي أمس الخميس على مدينة لاليبيلا التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في إقليم أمهرة والتي تشتهر بكنائسها المحفورة بالصخور التي تعود إلى القرن الثاني عشر.

حدث في تونس .. الغنوشي يراوغ ويؤجج الخلافات داخل النهضة .. وقيس سعيد يعزل مسئولين جدد

منها الإمارات .. بريطانيا ترفع دولا عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر
قررت الحكومة البريطانية أمس الخميس، رفع الهند وثلاث دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر في بريطانيا وذلك في إطار مجموعة تغييرات بنظام السفر الدولي.

دبلوماسيون أوروبيون: نرفض استيطان إسرائيل في الضفة الغربية
أكد دبلوماسيون أوروبيون أمس الخميس، معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

"دلتا" يثير الهلع في أمريكا بعد تقارير مخيفة عن مرضى كورونا .. والصين تتفادى سيناريو ووهان
كشفت صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية أن إصابات فيروس كورونا الجديدة في الولايات المتحدة قلق الأطباء لأنها كانت لأشخاص أصغر من 50 عاما.

سوريا .. اندلاع حريق هائل في مصياف .. شاهد
أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" باندلاع حريق هائل في جبل كفرلاها عين الخنزير فوق مصياف.

حدث في تونس .. الغنوشي يراوغ ويؤجج الخلافات داخل النهضة .. وقيس سعيد يعزل مسئولين جدد
شهدت الساحة التونسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة أحداثًا هامة في الوقت الذي لا يزال ملف تشكيل حكومة جديدة يحتل أولولية هامة سواء بالنسبة للشأن الداخلي أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

هايتي تطلب لجنة أممية للتحقيق في مقتل جوفينيل مويس
أعلنت سفارة هايتي في جمهورية الدومينيكان، أمس الخميس، أن حكومة هايتي طلبت مساعدة الأمم المتحدة في إجراء تحقيق دولي في مقتل الرئيس جوفينيل مويس الشهر الماضي.

بايدن يقدم "ملاذا آمنا" لمواطني هونج كونج في أمريكا بعد حملة صينية
قدم الرئيس جو بايدن أمس الخميس "ملاذا آمنا" مؤقتا لمواطني هونج كونج المقيمين في الولايات المتحدة،‭‭ ‬‬مما يسمح للآلاف منهم بتمديد إقاماتهم، وذلك ردا على حملة الصين على الديمقراطية في المدينة.

 

 

تيجراي أبي أحمد دلتا أمريكا السعودية اثيوبيا الساحة العالمية والدولية

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