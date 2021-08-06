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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسيون أوروبيون: نرفض استيطان إسرائيل في الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد دبلوماسيون أوروبيون أمس الخميس، معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وزار رؤساء بعثات دبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية، فيما أعلنت إيرلندا التزامها بموقف هذه الدول.

وقال ممثلو الدول في بيان مشترك إن "إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين كما أنها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية"، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية.

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وخلال الزيارة، التقى الدبلوماسيون بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.

والخميس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين قيد الإنشاء، ومنشآت سكنية في تجمعين بدويين، في الضفة الغربية فيما نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم لمنشآت فلسطينية في تجمعين بدويين شرقي محافظة رام الله.

وتجري عمليات الهدم الإسرائيلية غالبا في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو 2 (1995)، وفيها يُحظر على الفلسطينيين البناء أو استصلاح الأراضي بدون تراخيص من السلطات المحتلة، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.

 

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