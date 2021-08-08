بدون أدوية ... علاجات طبيعية للتخلص من السيلوليت

السيلوليت هو شيء يحدث عند الأشخاص من جميع الأشكال والأحجام و لكم الأكثر من ذلك في هم الأشخاص الذين يعانون من السمنة، يظهر على الجسم على شكل غمازات وينتشر بشكل كبير في منطقة الفخذ والأرداف، تمتلك معظم النساء صغارًا وكبارًا هذه البشرة ذات المظهر الخافت والتي تكون عنيدة ويصعب التخلص منها، من المرجح أن يصاب أي شخص لديه أنسجة دهنية زائدة بالسيلوليت في جسمه.

في حين أن العديد من العلاجات الطبية باهظة الثمن متاحة لمساعدتك في إزالة وجود السيلوليت في الجسم ، فإن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تفي بالغرض دون أي آلام ..

علاجات منزلية للتخلص من السيلوليت



كشف موقع timesofindiai ، عن بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك في علاج السيلوليت:



التدليك

يمكن أن يساعد التدليك على تمدد أنسجة الجلد الدهنية ، والتي يمكن أن تثبت فعاليتها في التخلص من دمامل السيلوليت، يحسن التصريف اللمفاوي ويقلل من وجود السيلوليت في المنطقة المستهدفة، يسهل التصريف اللمفاوي التصريف الطبيعي للغدة الليمفاوية ، والتي تنقل الفضلات بعيدًا عن الأنسجة وتعود إلى مجرى الدم، يمكن أن يقوم شخص ما بالتدليك في المنزل أو بنفسك أو بواسطة معالج، يمكن استخدام كريمات زيتية مختلفة في العملية لتعزيز التجربة.



التنظيف بالفرشاة الجافة

يعتبر التقشير الجاف من أكثر الطرق فعالية وطبيعية للتخلص من السيلوليت، يساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم ويحفز التصريف اللمفاوي ، والذي بدوره يقلل من السيلوليت. من أجل القيام بهذا الإجراء ، يمكنك استخدام فرشاة ذات شعر خشن وتنظيفها ببطء ونعومة من قدميك إلى كتفيك، يمكنك القيام بذلك بانتظام لمدة خمس دقائق مرة أو مرتين في اليوم، تذكر أن تحافظ على جسمك والفرشاة جافة أثناء القيام بالفرشاة الجافة.



مقشر القهوة

لا يعمل مقشر القهوة كمقشر رائع، بل يمكنه أيضًا زيادة الدورة الدموية في المناطق التي يوجد بها السيلوليت الزائد، يمكن أن يساعد التقشير والتدليك في شد الجلد المترهل المسؤول عن السيلوليت، لعمل الخليط يمكنك إضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والسكر البني إلى 1/4 كوب من القهوة المطحونة، اخلطي المكونات وشكلوا عجينة، افركي المعجون برفق على المنطقة المستهدفة.

شرب الكثير من الماء

يمكن أن يكون الماء وسيلة جيدة لتقليل السيلوليت في الجسم، نظرًا لأنه يساعد في تحقيق أهداف إنقاص الوزن ، يمكنه أيضًا التحكم في تكوين السيلوليت في أجزاء مختلفة من الجسم، نظرًا لأن السيلوليت يحتوي على سموم ، فإن شرب الكثير من الماء يساعدك على التخلص من جميع السموم ، مما يجعلك منتعشًا ومتجددًا ويقلل أيضًا من كمية السيلوليت.



رطبي بشرتك يوميًا

لا يساعد ترطيب البشرة فقط في الحفاظ على بشرتك ناعمة وحيوية ، ولكنه يساعدك أيضًا على التخلص من السيلوليت، استخدم المنتجات الطبيعية مثل زيت جوز الهند ، والتي لا تضر بشرتك بأي حال، سوف يشد الجلد المترهل ويقلل من محتوى السيلوليت في الجسم.

نظام غذائي غني بأوميغا 3

تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل كمية السيلوليت، يساعد في بناء نظام مناعة أقوى ، مما يجعل بشرتك مشدودة وغنية وحيوية، يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة مثل السلمون في الحفاظ على الجسم خالٍ من السيلوليت.

