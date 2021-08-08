عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية ... علاجات طبيعية للتخلص من السيلوليت

السيلوليت
السيلوليت

السيلوليت هو شيء يحدث عند الأشخاص من جميع الأشكال والأحجام و لكم الأكثر من ذلك في هم الأشخاص الذين يعانون من السمنة،  يظهر على الجسم على شكل غمازات وينتشر بشكل كبير في منطقة الفخذ والأرداف،  تمتلك معظم النساء  صغارًا وكبارًا  هذه البشرة ذات المظهر الخافت  والتي تكون عنيدة ويصعب التخلص منها،  من المرجح أن يصاب أي شخص لديه أنسجة دهنية زائدة بالسيلوليت في جسمه.

في حين أن العديد من العلاجات الطبية باهظة الثمن متاحة لمساعدتك في إزالة وجود السيلوليت في الجسم ، فإن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تفي بالغرض دون أي آلام ..

علاجات منزلية للتخلص من السيلوليت 


كشف موقع timesofindiai ، عن   بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك في علاج السيلوليت:


التدليك
يمكن أن يساعد التدليك على تمدد أنسجة الجلد الدهنية ، والتي يمكن أن تثبت فعاليتها في التخلص من دمامل السيلوليت،  يحسن التصريف اللمفاوي ويقلل من وجود السيلوليت في المنطقة المستهدفة،  يسهل التصريف اللمفاوي التصريف الطبيعي للغدة الليمفاوية ، والتي تنقل الفضلات بعيدًا عن الأنسجة وتعود إلى مجرى الدم،  يمكن أن يقوم شخص ما بالتدليك في المنزل أو بنفسك أو بواسطة معالج، يمكن استخدام كريمات زيتية مختلفة في العملية لتعزيز التجربة.


التنظيف بالفرشاة الجافة
يعتبر التقشير الجاف من أكثر الطرق فعالية وطبيعية للتخلص من السيلوليت،  يساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم ويحفز التصريف اللمفاوي ، والذي بدوره يقلل من السيلوليت. من أجل القيام بهذا الإجراء ، يمكنك استخدام فرشاة ذات شعر خشن وتنظيفها ببطء ونعومة من قدميك إلى كتفيك،  يمكنك القيام بذلك بانتظام لمدة خمس دقائق مرة أو مرتين في اليوم،  تذكر أن تحافظ على جسمك والفرشاة جافة أثناء القيام بالفرشاة الجافة.


مقشر القهوة
لا يعمل مقشر القهوة كمقشر رائع، بل يمكنه أيضًا زيادة الدورة الدموية في المناطق التي يوجد بها السيلوليت الزائد،  يمكن أن يساعد التقشير والتدليك في شد الجلد المترهل المسؤول عن السيلوليت،  لعمل الخليط  يمكنك إضافة 2 ملعقة كبيرة  من زيت جوز الهند والسكر البني إلى 1/4 كوب من القهوة المطحونة،  اخلطي المكونات وشكلوا عجينة،  افركي المعجون برفق على المنطقة المستهدفة.

 

شرب الكثير من الماء
يمكن أن يكون الماء وسيلة جيدة لتقليل السيلوليت في الجسم، نظرًا لأنه يساعد في تحقيق أهداف إنقاص الوزن ، يمكنه أيضًا التحكم في تكوين السيلوليت في أجزاء مختلفة من الجسم،  نظرًا لأن السيلوليت يحتوي على سموم ، فإن شرب الكثير من الماء يساعدك على التخلص من جميع السموم ، مما يجعلك منتعشًا ومتجددًا ويقلل أيضًا من كمية السيلوليت.


رطبي بشرتك يوميًا
لا يساعد ترطيب البشرة  فقط في الحفاظ على بشرتك ناعمة وحيوية ، ولكنه يساعدك أيضًا على التخلص من السيلوليت،  استخدم المنتجات الطبيعية مثل زيت جوز الهند ، والتي لا تضر بشرتك بأي حال،  سوف يشد الجلد المترهل ويقلل من محتوى السيلوليت في الجسم.

 

نظام غذائي غني بأوميغا 3
تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل كمية السيلوليت،  يساعد في بناء نظام مناعة أقوى ، مما يجعل بشرتك مشدودة وغنية وحيوية،  يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة مثل السلمون في الحفاظ على الجسم خالٍ من السيلوليت.
 

السيلوليت إزالة وجود السيلوليت علاجات منزلية علاج السيلوليت السمنة

موضوعات متعلقة

أخصائي جلدية يكشف حقيقة وجود حل نهائي لمشكلة السيلوليت

خبيرة تغذية علاجية تقدم نصائح مهمة للتعامل مع السيلوليت

ترشيحاتنا

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

إشتعال الصراع في إثيوبيا.. قوات تيجراي تزحف إلي أديس أبابا للإطاحة بـ أبي أحمد

خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

خاص .. السد القطري يكشف حقيقة عرض المليار يورو لضم ميسي

الإسكان: تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وفقاً للمعايير الدولية

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود مع لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

هذة كفارة تأخير الصلاة عن وقتها

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

نشرة المنوعات.. نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق ..أبقار ضخمة تطارد السيارات..عروس تدخل إلى زفافها على موتوسيكل وثعبان يختبئ بين كراسي الركاب

سائق حافلة يعثر على ثعبان ضخم بين كراسي الركاب.. صور

لحظات رعب.. حيتان مفترسة تهاجم بحارا في المحيط وتدمر قاربه

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ