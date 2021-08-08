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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 حلول طبيعية وفعالة لعلاج تورم القدمين

تورم القدمين
تورم القدمين

يعد تورم القدمين حدثًا مؤقتًا شائعًا ولا يستدعي القلق عادةً، ومع ذلك قد يكون الأمر مزعجًا ويمكن أن يتداخل مع أنشطتك اليومية، ويمكن أن يحدث تورم القدمين أو الكاحلين بسبب عوامل مختلفة مثل ارتداء أحذية غير مناسبة والبقاء على قدميك لفترة طويلة والحمل والإصابة البسيطة والوذمة والأدوية وبعض الحالات الطبية مثل أمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض الكبد والوذمة اللمفاوية.

 

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وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليك أبرز الطرق الطبيعية لعلاج تورم القدمين..

1. ارفع قدميك 

ارفع ساقيك على وسادة للمساعدة على خفض التورم وإرخاء قدميك، إذا كنت حاملاً حاولي رفع قدميك عدة مرات في اليوم للمساعدة في تقليل التورم، حاول تجنب الوقوف على قدميك لفترات طويلة لتقليل التورم، حاول رفع ساقيك فوق مستوى قلبك لمدة 20 دقيقة.

 

2. بذور الكزبرة 

تعتبر بذور الكزبرة من مدرات البول الممتازة التي يمكن أن تساعد في التخلص من السوائل الزائدة المتراكمة في قدميك، أضف 2-3 ملاعق صغيرة من بذور الكزبرة إلى كوب من الماء واغليها، صفي المحلول واتركه ليبرد، اشرب الماء مرتين في اليوم.

 

3. الخيار 

يمكن أن يساعد الخيار في التخلص من الماء الزائد في الجسم ويمكن أن يساعد في تقليل تورم القدمين، كما إنه ينظف الجسم عن طريق إزالة الفضلات والسموم من الجسم مما قد يساعد في تقليل تورم القدمين.

وكل ما عليكي هو تقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة ثم ضعيه على قدميك وقم بتغطيته بضمادة فضفاضة ثم انزع الضمادة بعد 20-30 دقيقة.

 

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