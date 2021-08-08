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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب التنقيب عن الآثار

انهيار منزل وتصدع اثنين آخرين بمدينة أسيوط

صدى البلد

انهار منزل وتصدع اثنين آخرين إثر التنقيب عن الآثار بمنطقة كوم عباس الفوقاني بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل وتصدع اثنين آخرين.

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في قنا

مصرع شخص انهارت عليه حفرة خلال تنقيبه عن الآثار بالشرقية

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم والإسعاف والانقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص قيام مالك المنزل المنهار بالتنقيب عن الآثار مما نتج عنه انهيار المنزل وتصدع منزلين مجاورين.

كما انتقل الى موقع الحادث محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وتم تحرير المحضر اللازم وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث.

انهيار منزل أسيوط امن اسيوط التنقيب الاثار حي غرب

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