انهيار منزل وتصدع اثنين آخرين بمدينة أسيوط

بسبب التنقيب عن الآثار

الأحد 08/أغسطس/2021 - 09:45 ص 8/8/2021 9:45:12 AM

انهار منزل وتصدع اثنين آخرين إثر التنقيب عن الآثار بمنطقة كوم عباس الفوقاني بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل وتصدع اثنين آخرين.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم والإسعاف والانقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص قيام مالك المنزل المنهار بالتنقيب عن الآثار مما نتج عنه انهيار المنزل وتصدع منزلين مجاورين.

كما انتقل الى موقع الحادث محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وتم تحرير المحضر اللازم وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث.