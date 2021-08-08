في ذكرى رحيلها .. أبرز أعمال الفنانة هند رستم وتفاصيل عن مسيرتها الفنية

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن ذكرى رحيل الفنانة " هند رستم " ، في مثل تاريخ اليوم الثامن من أغسطس .

وجاء في التقرير أن الفنانة الراحلة " هند رستم " اشتهرت بأدوار الإغراء في الخمسينيات ، وعرفت بـ " مارلين منرو الشرق" .

وكانت آخر أعمال الفنانة هند رستم هو فيلم "حياتى عذاب"، والذي عرض في عام ١٩٧٩، لتقرر بعدها اعتزال الفن، حيث جاء القرار حسبما أكد أيمن الحكيم الذي قام بكتابة مذكراتها، بسبب عدم احترام مواعيد التصوير فى أحد الأعمال الفنية التي شاركت فيها.

ومن أبرز أعمال هند رستم كان أفلام "جواهر وبابا أمين وانتصار الإسلام وحب في الظلام وطريق السعادة وبنات حواء وقلوب الناس ورسالة غرام وجريمة حب وأنت حبيبى ونساء في حياتى وابن حميدو ورد قلبى".

تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها "بسنت" لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت، حتى انها قررت الاعتزال في ذروة نجاحها، من أجل زوجها الذي قدّرها واحتواها ومن أجل التفرغ لرعاية ابنتها.

