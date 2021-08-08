طالبان تسيطر على مدينة جديدة عقب معارك طاحنة مع الجيش الأفغاني

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، عن سيطرتها على مدينة جديدة شمال أفغانستان، بعد معارك مع القوات الحكومية.

وحسب قناة "العربية"، سيطرت حركة طالبان، الأحد، على مدينة ساري بول عاصمة ولاية رابعة في أفغانستان، وذلك بعد قتال حامِ مع القوات.

وكانت حركة طالبان سيطرت في وقت سابق من اليوم الأحد، على مدينة قندوز الرئيسية الحدودية شمالي أفغانستان، بعد فترة قصيرة من بسط سيطرتها على الدائرة الثانية في المدينة.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مقاتلي الحركة الأفغانية سيطروا صباح اليوم، على السجن المركزي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وتعتبر قندوز من الولايات المهمة في شمال أفغانستان وهي مجاورة لكل من تخار، وبغلان وفيها معبر شيرخان بندر على الحدود مع طاجيكستان.

وسيطرت طالبان سابقا على جميع مديرياتها وحاصرت مركز المدينة منذ أكثر من شهر، بينما تحافظ القوات الحكومية على وضعها الدفاعي، ومنذ أيام بدأت طالبان تتقدم داخل المدينة .

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. ولكن الطرفان اتفقا في آخر اجتماعاتهم على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات.