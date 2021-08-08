عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تسيطر على مدينة جديدة عقب معارك طاحنة مع الجيش الأفغاني

طالبان
طالبان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، عن سيطرتها على مدينة جديدة شمال أفغانستان، بعد معارك مع القوات الحكومية.

وحسب قناة "العربية"، سيطرت حركة طالبان، الأحد، على مدينة ساري بول عاصمة ولاية رابعة في أفغانستان، وذلك بعد قتال حامِ مع القوات.

طالبان تسيطر على مدينة قندوز الحدودية في أفغانستان

أفغانستان.. ضربة جوية أمريكية تقتل المئات من مقاتلي طالبان

وكانت حركة طالبان سيطرت في وقت سابق من اليوم الأحد، على مدينة قندوز الرئيسية الحدودية شمالي أفغانستان، بعد فترة قصيرة من بسط سيطرتها على الدائرة الثانية في المدينة.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مقاتلي الحركة الأفغانية سيطروا صباح اليوم، على السجن المركزي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وتعتبر قندوز من الولايات المهمة في شمال أفغانستان وهي مجاورة لكل من تخار، وبغلان وفيها معبر شيرخان بندر على الحدود مع طاجيكستان.

وسيطرت طالبان سابقا على جميع مديرياتها وحاصرت مركز المدينة منذ أكثر من شهر، بينما تحافظ القوات الحكومية على وضعها الدفاعي، ومنذ أيام بدأت طالبان تتقدم داخل المدينة .

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. ولكن الطرفان اتفقا في آخر اجتماعاتهم على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات.

طالبان حركة طالبان أفغانستان مدينة ساري بول قندوز شمال أفغانستان

ترشيحاتنا

أذكار الصباح وأثر المداومة عليها فى حياة من يقرأها يوميا

لأهالي بحري.. مزاد سيارات جديد.. تفاصيل

تصل للمحاكم.. عداوة جديدة بين ميجان ماركل ووالدها بعد إلقائها هديته

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

إشتعال الصراع في إثيوبيا.. قوات تيجراي تزحف إلي أديس أبابا للإطاحة بـ أبي أحمد

خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

هذة كفارة تأخير الصلاة عن وقتها

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

نشرة المنوعات.. نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق ..أبقار ضخمة تطارد السيارات..عروس تدخل إلى زفافها على موتوسيكل وثعبان يختبئ بين كراسي الركاب

سائق حافلة يعثر على ثعبان ضخم بين كراسي الركاب.. صور

لحظات رعب.. حيتان مفترسة تهاجم بحارا في المحيط وتدمر قاربه

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ