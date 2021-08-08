طريقة تنظيف الكابوريا في المنزل خطوة بخطوة

طريقة تنظيف الكابوريا تعتبر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل لضمان نظافة الكابوريا، فتعتبر الكابوريا من القشريات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص ويحرص العديد على تناولها في المنزل بدلا من المطاعم.

كشف موقع wikihow، عن بعض الخطوات التي تساعدك في طريقة تنظيف الكابوريا في المنزل بدون مجهود.

-اغلي الكابوريا أولاً:

إذا اشتريتِ كابوريا حية فمن الضروري قتلها قبل طهيها، إن أبسط طريقة لقتل الكابوريا هي غمرها في الماء المغلي لمدة 60 ثانية، بعد ذلك استخدمي الملقط لإزالة السلطعون من الماء وضعيه في حمام جليدي ليبرد.

- قم بإذابة الكابوريا المجمدة

إذا كنتِ تستخدمين الكابوريا المجمدة، قومي بإذابتها قبل تنظيفها، املئي الحوض بالماء البارد واغمري الكابوريا في الحوض، بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة يجب إذابته بدرجة كافية لتنظيفه.

- دعي الكابوريا تبرد وتجف

إذا قمتِ بغلي الكابوريا، اتركيها تبرد عند لمسها قبل تنظيفها، ويجب أيضًا أن تتركيها تجف أولًا لأن التعامل مع الكابوريا الرطبة قد يكون صعبًا، إذا قمتِ بإذابة الكابوريا في الماء، اتركيها تجف قبل تنظيفها.

- قطع وجه الكابوريا

خذي مقصًا من مطبخك واستخدميه لقطع وجه الكابوريا، يشمل الوجه عيون وفم الكابوريا، قطعي خطًا مستقيمًا عبر مقدمة الكابوريا، خلف العينين والفم مباشرةً، لإزالة الوجه.

من الأسهل عمومًا استخدام المقص لإزالة الوجه، ومع ذلك، لن يكون كل المقص حادًا بدرجة كافية، إذا فشل مقصك في قطع الكابوريا، استخدمي سكينًا حادًا بدلاً من ذلك لعمل القطع.

- قومي بإزالة البطن

بطن الكابوريا هو رفرف صغير من القشرة على الجانب السفلي من السلطعون، لا تحتاجي إلى أي أدوات خاصة لإزالة البطن، اسحبيه بأصابعك.

- انزعي الخياشيم

سترين الخياشيم تحت البطن، إنها تشبه ألسنة صغيرة، لإزالة الخياشيم أمسكيها بأصابعك وانزعيها.

- اشطفي الأحشاء

بمجرد إزالة المواد غير المرغوب فيها من الكابوريا، يمكن تنظيفها باستخدام الماء، ضعي السلطعون تحت ماء الصنبور الجاري لشطف الأحشاء، هذه هي المواد ذات اللون البني المخضر الموجودة داخل الكابوريا، استمري في شطف السلطعون حتى تتم إزالة الأحشاء تمامًا.

- اكسري الكابوريا للحصول على اللحم

الآن، يمكنك الوصول إلى لحم الكابوريا، يمكن طهيه بعد استخراجه، اقلبي السلطعون رأسًا على عقب، أمسكيها بكلا الجانبين وضعي كلا الإبهام تحت السلطعون، بالقرب من خط الوسط لظهر السلطعون، بينما تضغطين بإبهامك، اسحبي بيديك لأسفل، سوف ينفتح السلطعون، يجب أن تتركي قسمين متساويين من لحم السلطعون.

- اطبخي الكابوريا

يمكن طهي أقسام الكابوريا في الماء المغلي، اطبخيها لمدة 12 دقيقة، استخدمي كمية خفيفة من الملح لإضفاء نكهة على السلطعون، إذا أردتِ يمكنك تقديم السلطعون مع الزبدة المذابة.