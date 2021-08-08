تنسيق الجامعات 2021 .. استمرار إعلام القاهرة فى اليوم الثانى من اختبارات القدرات .. وعميدة الكلية : نطلق برنامجا جديدا مع بداية العام الدراسي

عميد إعلام القاهرة تكشف الإجراءات الاحترازية خلال اختبارات القدرات

إعلام القاهرة : نقوم بتصحيح الاختبارات يوميا

بدأت اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية وبلغ عدد الذين ادوا اختبارات اليوم الأول 282 طالباً وطالبة خلال فترتين وسط الإجراءات الاحترازية والضوابط التى وضعتها اللجان العليا التى شكلها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، لمتابعة اجراء الاختبارات ، واتخاذ القرارات الملائمة لأية حالات طارئة ، ووجه رئيس الجامعة بتوفير المناخ الملائم للطلاب لاداء اختبارات القدرات ، ومراعاة أن هؤلاء الطلاب يؤدون الاختبارات لأول مرة داخل الجامعة ، وتيسير كل الوسائل المناسبة لتمكينهم من اداء الاختبارات .

ومن جانبه ، كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال اختبارات القدرات للعام الدراسة 2021 .

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية تقوم بتقسيم طلاب القدرات على فترتين، بالاضافة إلى توزيعهم على كافة قاعات ومدرجات الكلية ، كما تتم عملية التعقيم على مدار اليوم وبين كل فترة والأخرى ، مؤكده على الالتزام بارتداء الكمامات .

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بأن اختبارات القدرات بنظام البابل شيت تضم عددا من الأسئلة المتنوعة لقياس العديد من المهارات والقدرات المعرفية واكتشاف شخصية الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الإعلام ، بما يؤهلهم علمياً وعملياً لدراسة علوم الإعلام وممارسته فى المستقبل ، موضحة أن الأسئلة تقيس العديد من الجوانب المعرفية ، والنفسية ، وتتضمن مجالات متعددة كاللغة العربية، واللغة الأجنبية ، والمعلومات العامة ، وجوانب تتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع، والتاريخ ، والجغرافيا ، والسياسة .

وفى نفس السايق ، كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن نظام تصحيح اختبارات قدرات الكلية للعام الدراسى 2021-2022 .



وقالت الدكتورة هويدا مصطفى خلال تصريح لضدى البلد ، أن الكلية تقوم بتصحيح اختبارات القدرات الكترونيا يوما بيوم ، نظرا لعقد الاختبارات بنظام البابل شيت ، مؤكده على أن عملية التصحيح تتم بشفافيه ويتم ارسال تقريرا رسميا للمجلس الاعلى للجامعات بها.

وعلى الجانب الآخر ، صرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الأعلام جامعة القاهرة ، عن فتح برنامج جديد بالكلية بداية مع العام الدراسى الجديد 2021-2022 .

وقالت الدكتور هويدا مصطفى خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية ستقوم ببدء برنامج الاعلام الرقمى بداية من العام الجديد بعد توقفه عدة سنوات .

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبها أعلنت إدارة كلية التمريض بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية ، طريقة التسجيل لاختبار القدرات عبر الإنترنت بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.



خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

