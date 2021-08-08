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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يا فرحة ما تمت.. إصابة ٨ معازيم في حادث تصادم خلال عودتهم من حفل زفاف

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب 8 أشخاص، بعد عودتهم من أحد الأفراح بسبب وقوع تصادم بين السيارة التي كانوا يستقلونها وسيارة أخرى على طريق رافد جمصة في الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم على طرق رافد المنصورة جمصة أمام قرية الروضة.

وبانتقال الضباط والفحص تبين أن التصادم وقع بين سيارة أجرة میني باص قيادة يحيى.ز.ال. (32 سنة-سائق) وسيارة ملاكي يقودها محمد.ال.أ. (32 سنة- موظف بشركة خاصة).

وبالمعاينة تبين أن سبب الحادث خروج السيارة الأولي من أحد الطرق الفرعية فجأة أمام السيارة الثانية، وحال محاولة قائد السيارة الثانية مفاداتها اصطدم بجانبها مما أدي إلى إنقلاب السيارة الأولى واصطدام الثانية ببلدور الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 من مستقلى السيارة الأولى وجميعهم يقيمون دائرة مركز نبروه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى نبروه المرکزي وتلقوا العلاج اللازم وتم التصريح لهم بالخروج، وأضافوا أنهم كانوا قادمين من أحد الأفراح بقرية بساط النصارى.

وبسؤال قائد السيارة الثانية، اتهم قائد السيارة الأولی بالتسبب في الحادث، وتحر ر عن ذلك المحضر رقم 9056 جنح مركز طلخا، وجارى ضبط قائد السيارة الأولى والعرض على النيابة العامة.

رافد جمصه سيارة الدقهلية ووقوع

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