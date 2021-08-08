"حياة كريمة" أحلام البسطاء أوامر.. المشروعات الخدمات تعيد الحياة لـ"معصرة ملوي".. الأهالي: حلم حققه الرئيس السيسي

تشهد قرية المعصرة بملوي جنوب المنيا العديد من المشروعات القومية والخدمية العملاقة التي حولت القرية إلى قرية متكاملة الخدمات بعد إدراجها بمبادرة "حياة كريمة".

حظيت القرية بالعديد من المشروعات التي كانت حلما لأبنائها كالصرف الصحي وإنشاء مجمع مصالح وإنشاء فصول دراسية إضافية وتوصيل الغاز الطبيعي والاتصالات ومركز للشباب ومقاعد ومظلات لمركز خدمات البريد.

حلم حققه الرئيس

وعبر أهالي القرية عن سعادتهم الكبيرة بحجم المشروعات وسرعة الإنجاز وإتقان العمل، موضحين أن مشروعات "حياة كريمة" كانت حلما بالنسبة لهم، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحقق أحلامهم.

يقول محمود صلاح أحد العاملين بمحطة الصرف الصحى بالقرية: "نعمل ما يزيد على 12 ساعة يوميا داخل المشروع من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد وأن عملنا هو عمل آبار من أجل محطة الصرف التي يتم تنفيذها بالقرية، وأضاف أننا نحصل على ساعة واحدة للراحة من أجل تناول الطعام ثم بعدها نواصل العمل".

معاناة قضت عليها “حياة كريمة”

وأضاف سعد رمضان أحد أهالى القرية، أن مبادرة حياة كريمة مبادرة جميلة أعادت الحياة لنا فى القرية، خاصة مشروع الصرف الصحى والذى كنا نعانى منه لسنوات طويلة لكن مع المبادرة جعلت الحلم واقعا ونحن الآن نرى العمل أمام أعيننا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول أحلامنا إلى واقع فهذه المشروعات كنا نطالب بها منذ عشرات السنين لكي نعيش حياة كريمة وجاء الرئيس ونفذها وحقق أحلامنا.



وقال عبد الله محمد أحد الأهالي إن حياة كريمة غيرت حياتنا فى القرية فقد تم تطوير الوحدة الصحية إلى جانب مجمع المصالح ومجمع الخدمات الزراعية ومركز الشباب وتوصيل الغاز الطبيعي وعدد من الخدمات الأخرى التى يجرى فيه العمل بشكل سريع، بالإضافة إلى محطة الصرف الصحى والتى نرى العمال يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز العمل بها في الزمن المحدد.

محطة الصرف الصحي

وقال أسامة عدلي عامل إنه تم الانتهاء من الصبة الخرسانية بمشروع مجمع الخدمات وكذلك أعمال الحدادة الخاصة بالأعمدة”.

وأضاف قائلا: أوشكنا على الانتهاء من عمل الحديد ونسابق الزمن من أجل الانتهاء والتسليم فى الموعد وقبل المواعيد المحددة سوف ننتهى من عملنا.



ومن جانبه تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بملوي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال ، وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يجري تنفيذ 406 مشاريع في 16 قطاعا بقري مركز ملوي .

مبادرة حياة كريمة

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الجاري انشاءه بالقرية ، والذي سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون ( المركز التكنولوجي / التضامن الاجتماعي / البريد / التموين / السجل المدني / الشهر العقاري / المجلس الشعبي المحلي ) ، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات ، وكذلك أعمال إنشاء جناح بمدرسة الوحدة بالمعصرة ، المقام علي 5 ادوار بإجمالي 12 فصلا.

كما تفقد الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية وتفقد أيضا وحدة التضامن الاجتماعي القديمة بالقرية.

وضمن الجولة تفقد المحافظ موقع مجمع الخدمات الزراعي وأعمال توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات.

وخلال جولته بالقرية وجه محافظ المنيا بإدراج ملعب القرية ومركز الشباب ضمن خطة الإحلال والتجديد ، كما وجه بتوفير مقاعد ومظلات وتنظيم العمل لتقليل الازدحام على مركز خدمات البريد بالقرية.

محطة مياه المعصرة القديمة

وشملت الجولة أيضا تفقد محطة مياه المعصرة القديمة الرئيسية والتي تخدم مدينة ملوي والمعصرة وتوابعها، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة المعصرة الابتدائية، وكذلك محطة الصرف الصحي والتي تخدم القرية وتوابعها كما تابع المحافظ تنفيذ أعمال الكهرباء والتي ستشمل تركيب اكشاك تدعيم وتغيير المحولات المعلقة الي اكشاك ، ورفع الوصلات الهوائية أعلي الكتل السكنية.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أجري حوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها.