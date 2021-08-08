سهلة ومغذية.. طريقة عمل طاجن الدجاج بالفريك

يعد طاجن الدجاج بالفريك من أشهى الأكلات المغذية التي لا تحتاج لجهد كبير في تحضيرها وفي نفس الوقت تمتلك مذاقا مميزا وفوائد صحية عديدة.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الدجاج بالفريك في الفرن كالمحترفين بخطوات الشيف رانيا الجزار .

مقادير طاجن الدجاج بالفريك

دجاج قطع ماء

بصل بهارات

زعتر

طماطم مبشورة

عصير ليمون

فريك منقوع

بصل

ثوم

بهارات دجاج

سمنة

مرقة دجاج

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل طاجن الدجاج بالفريك:



* في البداية تبلى الدجاج بماء البصل وعصير الليمون وبهارات الدجاج والزعتر والطماطم المبشورة وإتركيها قليلاً على النار.

* في إناء به زيت طهى على النار ، شوحى الفريك مع البصل والثوم ثم ضيفى المرقة وإتركيه حتى ينضج نصف نضج.

* حمري قطع الدجاج فى السمنة على النار ثم ضعى التتبيلة على الدجاج على النار ثم ضعى طبقة من الفريك ثم الدجاج ثم طبقة اخرى من الفريك فى الطاجن ثم ضيفى المرقة.

* ادخلي الطاجن الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تمام النضج ثم يقدم طاجن الدجاج بالفريك.