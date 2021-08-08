حماية المستهلك بالشرقية: ضبط طن و200 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وأضاف المحافظ انه بناءاً علي تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر يوليو الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة والطب البيطري و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي :-

1- تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع بن وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة بن خام زنه شيكارة 60 كجم بإجمالى 1.200 طن.

2- تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامي وذلك لحيازة سلع غذائية مجهوله المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على عدد 36 شيكارة دقيق فاخر زنه شيكارة 50 كجم بإجمالى 1.800 طن.

3- تحرير عدد 4 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم وجود ميزان حساس.

4- تحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب مخابز وذلك لوجود نقص فى وزن الرغيف.

5- تحرير عدد 3 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم إعلان عن مواعيد العمل.

6- تحرير عدد 4 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم نظافة أدوات المعجن.

7- تحرير محضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم إعطاء بون.

8- تحرير عدد 7 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات