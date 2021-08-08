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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية؟

أيهما أفضل صدقة السر
أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية

أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني.


وقال الدكتور حسام موافي، إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فهناك نية وعمل.

 

وأضاف "موافي" خلال برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عمل فاسد بنية فاسدة وهناك عمل صالح بنية صالحة، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو النية للشخص.

 

ونصح موافي بضرورة مراجعة الأعمال كل يوم في المساء والاستغفار، لأن الله لا يقبل إلا العمل الصالح بالنية الصالحة، موضحًا أن نفس الكلام يقال على الصدقة، والمهم فيها النية.

 

وتابع «موافي»، «أرى أنه يجب أن تكون الصدقة في السر حتى لا تتهم بأنك تتباهى، وعلانية للفقير حتى يحث الآخرين على التصدق».

أفضل أنواع الصدقة .. و كيف تتصدق بدون دفع مال؟

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فوائد الصدقة


1) إطفاء غضب الرب بالصدقة، وخاصةً صدقة السر.
2) مسح الخطيئة، وتطفئ نارها كما يطفئ الماء النار.
3) الوقاية من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فاتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرةٍ).
4) تُشكّل الصدقة ظلًا لصاحبها يوم القيامة فيقف فيه.
5) سببٌ للشفاء من الأمراض القلبية والبدنية.
6) سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
7) فوز المنفق بدعاء الملائكة له، بخلاف الذي يُمسك عن الإنفاق.
8) زيادة البركة في مال المتصدّق، فلا يمكن أن ينقص مالٌ من صدقة. بقاء الصدقة من مال المنفق يوم الحساب والجزاء.
9) مضاعفة أجر الصدقة.
10) سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

حكم الصدقة من فوائد البنوك
التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، وأخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك، ومن يخرج هذه الفوائد كصدقة جائز شرعا ولا شيء في ذلك.

فضل الصدقة في دفع البلاء
فضل الصدقة في دفع البلاء يعد أفضل عشرة فضائل للصدقة، يفوز بها المتصدق في دنياه وآخرته، حيث ورد للصدقة عشر فوائد، أولها أنها خير ما يُهدى للميت وأنفع ما تكون له، ويُربيها الله عز وجل، وثانيها أنها الصدقة تدفع الـبـلاء ، وثالثًا أنها تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا، فيما تأتي رابع فائدة لها بأنها باب من أبواب الجنة.

فضل الصدقة في دفع البلاء وذلك لأنها أفضل الأعمال الصالحات ، كما أن أفضل الصدقة إطعام الطعام، ويأتي كونها سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة، كما أنها تطفئ غضب الرحمن وتدفع ميتة السوء وتظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار.

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