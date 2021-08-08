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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النيل للأدوية: 885.5 مليون جنيه إجمالى إيرادات مستهدفة خلال العام الجارى

صدى البلد

كشفت الموازنة التقديرية لشركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام للعام المالي 2021-2022، عن استهدافها تحقيق فائض شامل الضريبة يبلغ 116 مليون جنيه.

وأوضحت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، اليوم، أنها قدرت إيرادات النشاط خلال العام المالي المقبل، بنحو 880 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المستهدفة بنحو 885.5 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية لشركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تراجع أرباحها خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة 28.9 %.

وسجلت شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام صافي ربح بلغ 66.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لتصل إلى 763.03 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. 

وحققت شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري صافي ربح خلال الفترة بلغ 60.35 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 67.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 621.1 مليون جنيه، مقابل 671.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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