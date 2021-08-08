خالد الجندي: شهادة الشيخ محمد حسان بشأن الإخوان صادقة ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على شهادة الداعية السلفى محمد حسان، أمام المحكمة، فى قضية “داعش إمبابة”، "كلام واضح وصريح قاله الشيخ محمد حسان، حفظه الله، ووصف الإرهابيين، بأنهم جماعات منحرفة عن كتاب الله والسنة".



وأضاف “الجندى”، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد "الشيخ حسان، تحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية، ورفعها شعار الدماء عقب الإطاحة بها، وحاولت تدمير الدولة، وكنت أتمنى أن يتركوا الحكم حقنًا للدماء، فكل التحية له على هذه الشهادة الصادقة، وكما قولنا هناك من يقف موقفا رجوليا، وتراجع عن الباطل الذى هو فيه، والحمد لله الذى انه لم يخلف ظننا فيه".