الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأثنين 9 أغسطس 2021 وفقا لأخر تحديث للبنك الأهلي .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الإثنين في البنك الأهلي.



وسجلت العملات العربية اليوم الإثنين :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.34 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك الأهلي 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك الأهلي 4.26جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك الأهلي نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21.73 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك الأهلي 39.67 جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك الأهلي 4 جنيهات للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.

