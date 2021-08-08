طاقة النواب : يجب أن نستمد من الهجرة روح الإخلاص والتجرد لنتقدم ببلادنا

هنأ النائب حسام عوض اللّه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة وأهالي محافظة البحر الأحمر والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ.

وقال عوض اللّه إننا يجب أن نأخذ الدروس من ذكرى الهجرة النبوية العطرة والتى كانت تاريخاً مفصلياً للأمة الإسلامية والعربية، التاريخ الذي انتقلت فيه الأمة إلى التأسيس والتنظيم في ترسيخ مفاهيم الدول بصدق النية والإخلاص والتجرد، وبث رسائل محبة وتآخي وتقبل وتسامح وتراحم، داعيا الله الله أن يعم الخير والاستقرار والازدهار بلادنا ، كل عام وأنتم بخير.