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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب : يجب أن نستمد من الهجرة روح الإخلاص والتجرد لنتقدم ببلادنا

المهندس حسام عضو
المهندس حسام عضو الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة

هنأ النائب حسام عوض اللّه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة وأهالي محافظة البحر الأحمر والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ.

 

وقال عوض اللّه إننا يجب أن نأخذ الدروس من ذكرى الهجرة النبوية العطرة والتى كانت تاريخاً مفصلياً للأمة الإسلامية والعربية، التاريخ الذي انتقلت فيه الأمة إلى التأسيس والتنظيم في ترسيخ مفاهيم الدول بصدق النية والإخلاص والتجرد، وبث رسائل محبة وتآخي وتقبل وتسامح وتراحم، داعيا الله الله أن يعم الخير والاستقرار والازدهار بلادنا ، كل عام وأنتم بخير.

 

انتقال من حال الضعف الى حال القوة 
ولفت عوض اللّه أننا كشعب مصري تكون تلك الذكرى دافع لنا للتقدم الذى يتطلب التضحية فالهجرة كانت انتقال من حال الضعف الى حال القوة ومن التفرق الى الوحدة والمحبة، بين المسلمين عند تجمعهم في مدينة رسول الله  فكانت درسا عظيما وحدثا مهما في التاريخ الإسلامي نأخذ منها دروسا وعبرة في بناء الأمم وبناء الحضارة.

 

طاقة النواب السيسي مجلس النواب القوات المسلحة البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر

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