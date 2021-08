أخبار التعليم.. بدء اختبارات القبول للمتقدمين لـ مدارس المتفوقين الأحد القادم.. جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بدء اختبارات القبول للمتقدمين لـ مدارس المتفو قين .. الأحد القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء اختبارات القبول للمتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 2021/8/15 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021/8/18 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم ، بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تنسيق الجامعات 2021 .. ننشر أماكن اجتياز القدرات بكليات التربية في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء ( تنسيق الجامعات 2021 )مكتب التنسيق تنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت، أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov علي شبكة الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

تنسيق الجامعات 2021..تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات غدا

قالت الدكتورة سحر موسي عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس، أن الكلية تكثف استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض .

وأكد الدكتورة سحر عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تواصل اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) غدا الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 وتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة .

١٥ أغسطس جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

اليوم غرة شهر محرم وبداية العام الهجرى1443

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعد بداية العام الهجرى الجديد 1443 مواعيد ولادة هلال شهر محرم، وذلك طبقآ للحسابات الفلكية التى يقوم بإعدادها .



واضاف المعهد انه قد ولد هلال شهر المحرم مباشرة أمس الأحـــــــد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي .

جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة والمميزة

تشارك جامعة عين شمس اليوم الإثنين في الدورة التاسعة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021 والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ أغسطس ٢٠٢١ بفندق دوسيت تاني ليك فيو بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة Dusit Thani Lake view hotel, the fifth settlement, New Cairo تحت شعار الجامعة Your Gate To Excellence

عميد اثار القاهرة : غلق باب التقديم للدراسات العليا ٣١ أغسطس

صرح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بكلية الآثار للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .



وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، تعلن كلية الآثار فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات) في كافة التخصصات الأثرية وهي الآثار المصرية القديمة الآثار اليونانية الرومانية الآثار الإسلامية ترميم وصيانة الآثار بالإضافة إلى الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية وغيرها ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق طبقا للشروط المعلنة .