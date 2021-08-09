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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 9-8-2021

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 9-8-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
 

وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 9 أغسطس2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 973 جنيها للطن

أسمنت النصر 930 جنيها للطن

أسمنت السويس 955 جنيها للطن

اسمنت السويدي 970 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 900 جنيه للطن

اسمنت الصخرة 890 جنيها للطن

أسمنت سيناء 910 جنيهات للطن

أسمنت  أسوان 835  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 915 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف  880 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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