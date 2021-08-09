اختار مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربي.

وقالت الدكتورة مشيرة أبو الغالي، رئيسة المجلس، إن المكتب التنفيذي للمجلس المكون من 19 دولة عربية، قرر تكريم المبادرة خلال الاحتفالية التي ينظمها المجلس باليوم العالمي للشباب 2021 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 200 شاب وشابة من 22 دولة عربية ولفيف من المنظمات الدولية والإقليمية وحضور الشخصيات العامة العربية، وذلك يوم الخميس المقبل، بمقر جامعة الدول العربية.

وأضافت أبوغالي، في بيانٍ، أمس الأحد، أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تابع بكل اهتمام وتركيز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" الذي أطلقها عام 2019 في أعقاب حقبة زمنية زادت فيها التحديات الجسام على مصر، مشيداً بحرص الرئيس السيسي على وضع الأسر المصرية الأكثر احتياجاً على رأس أولويات أجندة عمله اليومي، وما يتم إنجازه يومياً لرفع المعاناة عن هذه الأسر ودعمها المستدام، بما يليق بمكانة مصر العظيمة.

ونوَّهَتْ رئيس المجلس، بأن مبادرة حياة كريمة، تسعى للقضاء على الفقر والاستثمار في تنمية وبناء الإنسان بالمفهوم الشامل، وكذلك استهداف تحديث كافة جوانب الحياة لعدد 4 آلاف و584 قرية في جميع محافظات مصر، والتي تضم 58% من إجمالي سكان مصر، فالمبادرة ركَّزت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى.

والدكتورة مشيرة أبو غالي، جندي يعمل في صمت منذ سنوات طويلة، فهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعضو المجلس المحلي لمحافظة حلوان سابقًا.

و مجلس الشباب العربي، هو منظمة مجتمع مدني يعمل بالتعاون مع إدارة الشباب بجامعة الدول العربية ويهدف لدعم ومساندة الشباب العربي في المجالات التنموية ويقدم التوعية والتثقيف للشباب العربي وتحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة بكافة الدول العربية لتحقيق أهداف القومية العربية التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية والتي تعمل على تحقيقها.

فعلى مدار أكثر من 19 عاماً، عمل خلالها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على دعم ومساندة الشباب العربي في المجالات التنموية المختلفة وتحفيزهم علي المشاركة في تنمية دولهم لتحقيق أهداف القومية العربية.

تأسس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، كأحد منظمات المجتمع المدني المركزية في مصر والإقليمية العربية علي مستوي الوطن العربي وعمل منذ تأسيسه بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتم إعلانه رسمياً في عام 2007 بمصر كمنظمة مركزية إقليمية بعضوية 20 دولة عربية.

ومنذ البداية وضع المجلس الشباب نصب عينيه، وكان الهدف الرئيسي هو دعم ترابط الشباب العربي وتوحيد صفوفهم للحفاظ على هويتهم والعمل على خلق جيل من الشباب العربي على مستوى عالي من الانتماء والمسئولية تجاه خدمة ورفعة الوطن.

وعلى مدار أعوام عمله، امتلك مجلس الشباب العربي سِجِّلاً حافلاً من الانجازات التي استطاع من خلالها أن يُثبت تفرده في مقدمة المؤسسات التي تعمل في مجال دعم الشباب العربي عقد خلالها عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات والاجتماعات والدورات التثقيفية والتدريبية والمبادرات الوطنية والمشاركات الإقليمية والدولية التي ضمت المئات من شباب الدول العربية وحرص خلال رحلة عملة علي التعاون المشترك الدائم مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وحرص مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، منذ بداياته، على وضع إستراتيجية تدعم الشباب العربي في عدة مجالات تنموية هي التنمية الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية، من أجل دفع مسيرة العمل الشبابي العربي المشترك والمساهمة في حل القضايا العربية.. وكذلك دفع الشباب إلى مواجهة ما تمر به أوطانهم من مخططات ومؤامرات تَمُس أمنها القومي بإعلاء المواطنة والانتماء والحفاظ علي الهوية العربية وكذا مشاركة الشباب في التصدي للقضايا والمشاكل الاقتصادية والثقافية التي تواجه الأمة العربية ببرامج ممنهجة، تستهدف الشباب بشكل خاص والمساهمة في مد جامعة الدول العربية بالحلول والمقترحات وخطط عمل يتم تنفيذها من خلال منظمات المجتمع المدني.

انطلقت أهداف المجلس بالعمل على تفعيل قرارات جامعة الدول العربية الخاصة بالشباب على أرض الواقع و توثيق روابط العمل بين الشباب بالمجتمع المدني والجامعة العربية بالإضافة إلى تنمية ثقافة الشباب وتحقيق التكامل بينهم ومساندة شباب المخترعين والمبدعين فضلاً عن إقامة مراكز التدريب والتصنيع على الأعمال الفنية والإنتاجية وتوفير المنح التعليمية للطلبة وإقامة المهرجانات والمعارض والندوات والسعي تجاه خلق برامج وأنشطة تحقق هذه الأهداف.

من كل قلبي: نتمنى أن يكون لدينا في كل مجال نموذج مثل مشيرة أبو غالي، يعمل بكد وجد دون كلل أو ملل، لرفعة مصر وشبابها ورفع رايتها عاليةً في كل المحافل الدولية.. تحيا مصر بأبنائها المخلصين.

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