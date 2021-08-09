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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة تحرش.. استقالة مساعدة كبيرة لحاكم نيويورك

أندرو كورو وسكرتيرته
أندرو كورو وسكرتيرته

أعلنت ميليسا ديروزا، سكرتيرة حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، استقالتها، في وقت متأخر يوم الأحد، بعد تقرير المدعي العام بالولاية بأن الحاكم تحرش جنسيا بـ 11 سيدة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت ديروزا في بيان مساء الأحد: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم سكان نيويورك على مدى السنوات العشر الماضية".

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وأضافت: "سكان نيويورك ألهموني الصمود والقوة والتفاؤل خلال أصعب الأوقات كل يوم"، لافتة "على المستوى الشخصي، كان العامان الماضيان شاقين بالنسبة لي عاطفيا وذهنيا. وأنا ممتنة جدا للعمل مع هؤلاء الزملاء الموهوبين والملتزمين باسم ولايتنا".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم ذكر اسم ديروزا 187 مرة في التقرير المؤلف من 168 صفحة والذي نُشر الثلاثاء الماضي.

وكشف تقرير المدعي العام بنيويورك، أن كومو تحرش، أو قبَّل، أو قال تعليقات موحية جنسيا، لـ 11 امرأة، بما في ذلك موظفات في مكتبه، في انتهاك للقانون، مما دفع المدعين المحليين لإجراء تحقيق جنائي، وإعادة توجيه الدعوات له بالاستقالة أو المساءلة.

تحرش ومضايقات

وحسب قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وجد التحقيق أن كومو قد تحرش جنسيًا بموظفات في الحكومة حاليات وسابقات، كما كشف أن البيئة سمحت بتجاهل سلوكه المتحرش، وسلط الضوء على حالات انتقام ضد إحدى السيدات.

وقالت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس إن كومو تحرش جنسياً بالعديد من النساء، لكن الأخير نفى ارتكاب أي مخالفات، لكنه أقر بأنه ربما يكون قد تصرف بطرق تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح.

ورفض كومو دعوات واسعة النطاق للاستقالة، بما في ذلك من زملائه الديمقراطيين، مثل الرئيس جو بايدن ، لكنه قد يواجه قريبا إجراءات عزل وإقالة من منصبه من قبل نواب الولاية.

من جانبها، قالت محاميته، ريتا جلافين، للصحفيين إن رواية مساعدة كومو السابقة، بريتاني كوميسو ملفقة، مستشهدة برسائل بريد إلكتروني وأدلة وثائقية أخرى قالت إنها تقوض قصتها.

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