فضيحة حاكم نيويورك.. المساعدة الأولى لـ"كومو" تكشف تفاصيل واقعة تحرشه بها جنسيا

عرّفت مساعدة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، التي لم يُشر إليها حتى الآن إلا باسم “المساعد التنفيذي رقم 1” ، عن نفسها علنًا، ووصفت بالتفصيل مزاعمها لوقائع التحرش الجنسي التي ارتكبها الحاكم الديمقراطي المحاصر.

بريتاني كوميسو، واحدة من 11 امرأة تم إثبات ادعاءاتهن بالاعتداء الجنسي بتقرير 3 أغسطس من قبل المدعي العام للولاية، قدمت أول تعليقاتها العامة في مقابلة بثت اليوم الأحد مع برنامج “سي بي إس هذا الصباح”

وقالت في المقابلة عندما سُئلت عن سبب تقديمها شكوى جنائية ضد الحاكم اندرو كومو إلى مكتب المدعي العام بالولاية نيويورك: “كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، يجب أن يخضع الحاكم للمساءلة”.

وقالت كوميسو عندما سئلت: “ما فعله بي كان جريمة، لقد خالف القانون”، ورفض محامون يمثلون كومو ومكتبه التعليق على المقابلة مع شبكة سي إن إن.

وقال بريان بريمو، المحامي الذي يمثل كوميسو، لشبكة CNN إن موكلته انتظرت صدور تقرير المدعي العام قبل أن تعرّف نفسها علنًا في وسائل الإعلام.

ومن المتوقع تم نشر المقابلة الكاملة لشبكة سي بي إس وتقارير تايمز يونيون صباح الاثنين.