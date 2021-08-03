عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة أمريكية.. المدعي العام: حاكم نيويورك تحرش بأكثر من 6 سيدات

صدى البلد

أعلن المدعي العام لنيويورك، اليوم الثلاثاء، أن أندرو كومو حاكم نيويورك تحرش جنسيًا بالعديد من النساء، بما في ذلك موظفات في مكتبه.

وحسب قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وجد التحقيق أن كومو قد تحرش جنسياً بموظفين حكوميين حاليين وسابقين. كما توصل النحقيق إلى أن المحافظ وفريقه انتقموا من موظف سابق.

بايدن موافق.. أمريكا تقترب من إلغاء قانون أجاز الحرب على العراق

حاكم نيويورك: سنلغي أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا

وقالت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس إن كومو تحرش جنسياً بالعديد من النساء.

وكان كومو قد نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات.

وتم توجيه أكثر من 6 ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد كومو في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت اتهامات تراوحت بين التقبيل غير المرغوب فيه أو اللمس والتحرش الجنسي. 

ونفى الحاكم لمس أي شخص بشكل غير لائق، لكنه أقر بأنه ربما يكون قد تصرف بطرق تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح.

وقال إن الانزعاج كان غير مقصودا واعتذر مضيفا إنه لا يعتقد أن أفعاله يجب أن تعتبر تحرشًا جنسيًا. 

وأكد كومو، وهو ديمقراطي في فترة ولايته الثالثة، مرارًا وتكرارًا إنه لن يستقيل، على الرغم من دعواته للتنحي من الجزء الأكبر من وفد الكونجرس في نيويورك وعشرات من المشرعين بالولاية.

وبدأ مكتب جيمس تحقيقًا رسميًا في قضية كومو في مارس، قبل أن تخبر امرأة أخرى، آنا روش، 33 عامًا، صحيفة نيويورك تايمز أنها شعرت "بعدم الارتياح والإحراج" عندما وضع كومو يديه على وجهها وطلب تقبيلها خلال حفل زفاف في عام 2019.

وقالت جيمس، وهي ديمقراطية، في ذلك الوقت إنها تخطط 'لتوظيف شركة محاماة، و"تفويضهم كمحامين للإشراف على تحقيق صارم ومستقل في المزاعم ضد كومو. 

وقالت جيمس إن النتائج سيتم الكشف عنها في تقرير عام.

حاكم نيويورك أندرو كومو تحرش نيويورك المدعي العام

ترشيحاتنا

مقتل ضابط شرطة في إطلاق نار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية

منها كلية الآداب.. رئيس جامعة القاهرة يحدد الكليات المؤهلة للفتوى

سفير تونس بالقاهرة لـ«صدى البلد»: نقدر عاليا موقف القيادة المصرية الداعم لنا

أحمد موسى يشكر المعلق الجزائري حميد لبراوي: شكرا على عروبتك

مش بنخاف.. أحمد موسى يصفق لمنتخب اليد بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد

تامر أمين : أبطالنا بكرة اليد المصرية عملوا سيمفونية رائعة أمام ألمانيا..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

لليوم الثانى .. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ سنوات

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. سعر الرغيف وصحة المواطنين في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ