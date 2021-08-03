فضيحة أمريكية.. المدعي العام: حاكم نيويورك تحرش بأكثر من 6 سيدات

أعلن المدعي العام لنيويورك، اليوم الثلاثاء، أن أندرو كومو حاكم نيويورك تحرش جنسيًا بالعديد من النساء، بما في ذلك موظفات في مكتبه.

وحسب قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وجد التحقيق أن كومو قد تحرش جنسياً بموظفين حكوميين حاليين وسابقين. كما توصل النحقيق إلى أن المحافظ وفريقه انتقموا من موظف سابق.

وقالت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس إن كومو تحرش جنسياً بالعديد من النساء.

وكان كومو قد نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات.

وتم توجيه أكثر من 6 ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد كومو في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت اتهامات تراوحت بين التقبيل غير المرغوب فيه أو اللمس والتحرش الجنسي.

ونفى الحاكم لمس أي شخص بشكل غير لائق، لكنه أقر بأنه ربما يكون قد تصرف بطرق تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح.

وقال إن الانزعاج كان غير مقصودا واعتذر مضيفا إنه لا يعتقد أن أفعاله يجب أن تعتبر تحرشًا جنسيًا.

وأكد كومو، وهو ديمقراطي في فترة ولايته الثالثة، مرارًا وتكرارًا إنه لن يستقيل، على الرغم من دعواته للتنحي من الجزء الأكبر من وفد الكونجرس في نيويورك وعشرات من المشرعين بالولاية.

وبدأ مكتب جيمس تحقيقًا رسميًا في قضية كومو في مارس، قبل أن تخبر امرأة أخرى، آنا روش، 33 عامًا، صحيفة نيويورك تايمز أنها شعرت "بعدم الارتياح والإحراج" عندما وضع كومو يديه على وجهها وطلب تقبيلها خلال حفل زفاف في عام 2019.

وقالت جيمس، وهي ديمقراطية، في ذلك الوقت إنها تخطط 'لتوظيف شركة محاماة، و"تفويضهم كمحامين للإشراف على تحقيق صارم ومستقل في المزاعم ضد كومو.

وقالت جيمس إن النتائج سيتم الكشف عنها في تقرير عام.