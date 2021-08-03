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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن حاكم نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل بعد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك وجد أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء.

 

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن:"أعتقد أنه يجب أن يستقيل. أفهم أن المجلس التشريعي للولاية قد يقرر عزله، لا أعرف ذلك في الحقيقة".

 

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، كشف تحقيق المدعي العام في نيويورك في مزاعم التحرش الجنسي أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء، حسبما أعلنت ليتيسيا جيمس يوم الثلاثاء. قالت جيمس إن المكتب وجد أن كومو ضايق موظفين حكوميين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من النساء خارج حكومة الولاية، حيث أصدر المكتب تقريرًا مطولًا عن التحقيق.

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ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في وقت سابق مزاعم التحرش الجنسي ضد كومو بأنها "مقيتة".


وقالت بساكي إنه لم تكن هناك محادثات يوم الثلاثاء بين البيت الأبيض ومكتب الحاكم.

 

وأضافت أن الرسالة من البيت الأبيض إلى النساء اللواتي تقدمن بحساباتهن هي أن "كل النساء اللواتي عشن ... هذا النوع من التجارب - سواء كان تحرشًا أو إساءة أو في أسوأ الحالات اعتداء - - يستحقون أن تُسمع أصواتهم ، ويستحقون المعاملة باحترام وكرامة.

المدعي العالم يعلن نتائج التحقيق

أعلن المدعي العام لنيويورك، اليوم الثلاثاء، أن أندرو كومو حاكم نيويورك تحرش جنسيًا بالعديد من النساء، بما في ذلك موظفات في مكتبه.
وحسب قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وجد التحقيق أن كومو قد تحرش جنسياً بموظفين حكوميين حاليين وسابقين. كما توصل النحقيق إلى أن المحافظ وفريقه انتقموا من موظف سابق.

وقالت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس إن كومو تحرش جنسياً بالعديد من النساء.

وكان كومو قد نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات.

وتم توجيه أكثر من 6 ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد كومو في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت اتهامات تراوحت بين التقبيل غير المرغوب فيه أو اللمس والتحرش الجنسي.

ونفى الحاكم لمس أي شخص بشكل غير لائق، لكنه أقر بأنه ربما يكون قد تصرف بطرق تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح.

وقال إن الانزعاج كان غير مقصودا واعتذر مضيفا إنه لا يعتقد أن أفعاله يجب أن تعتبر تحرشًا جنسيًا.

وأكد كومو، وهو ديمقراطي في فترة ولايته الثالثة، مرارًا وتكرارًا إنه لن يستقيل، على الرغم من دعواته للتنحي من الجزء الأكبر من وفد الكونجرس في نيويورك وعشرات من المشرعين بالولاية.

وبدأ مكتب جيمس تحقيقًا رسميًا في قضية كومو في مارس، قبل أن تخبر امرأة أخرى، آنا روش، 33 عامًا، صحيفة نيويورك تايمز أنها شعرت "بعدم الارتياح والإحراج" عندما وضع كومو يديه على وجهها وطلب تقبيلها خلال حفل زفاف في عام 2019.

وقالت جيمس، وهي ديمقراطية، في ذلك الوقت إنها تخطط 'لتوظيف شركة محاماة، و"تفويضهم كمحامين للإشراف على تحقيق صارم ومستقل في المزاعم ضد كومو.

وقالت جيمس إن النتائج سيتم الكشف عنها في تقرير عام.

بايدن حاكم نيويورك أندرو كومو تحرش المدعي العام نيويورك جين بساكي

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