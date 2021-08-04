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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بايدن.. نانسي بيلوسي تطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بسبب التحرش

نانسي بيلوسي وأندرو
نانسي بيلوسي وأندرو كومو

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حاكم نيويورك، أندرو كومو بالاستقالة، بسبب اتهامه بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.

 

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

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وقالت بيلوسي: "في عهد المدعي العام ليتيسا جيمس اكتمل تحقيق شامل ومستقل في المزاعم ضد الحاكم كومو".

وأضافت: "كالعادة، أثنى على النساء اللواتي تقدمن للتحدث عن حقيقتهن، واعترافا بحبه لنيويورك واحترامه للمنصب الذي يشغله؛ أدعو الحاكم إلى الاستقالة".

ورفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الاتهامات بالتحرش الجنسي بالنساء التي وجهت إليه في ختام تحقيق استمر 5 أشهر، وتم الإعلان عن نتائجه.

وقال: "أود أن تعرفوا مني بشكل مباشر أنني لم ألمس أحدا بالطريقة غير المناسبة ولم أتقدم بأي عروض جنسية غير مناسبة".

وأضاف أن  "الحقائق تختلف كثيرا عما تم تقديمه في التحقيقات".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن حاكم نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل بعد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك وجد أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء.

 

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن:"أعتقد أنه يجب أن يستقيل. أفهم أن المجلس التشريعي للولاية قد يقرر عزله، لا أعرف ذلك في الحقيقة".

 

في وقت سابق من يوم أمس، كشف تحقيق المدعي العام في نيويورك في مزاعم التحرش الجنسي أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء، حسبما أعلنت ليتيسيا جيمس.
 

وقالت جيمس إن المكتب وجد أن كومو ضايق موظفين حكوميين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من النساء خارج حكومة الولاية، حيث أصدر المكتب تقريرًا مطولًا عن التحقيق.

مجلس النواب الأمريكي بايدن نانسي بيلوسي التحرش رئيسة مجلس النواب الأمريكي أندرو كومو حاكم نيويورك

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