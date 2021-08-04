بعد بايدن.. نانسي بيلوسي تطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بسبب التحرش

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حاكم نيويورك، أندرو كومو بالاستقالة، بسبب اتهامه بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.

وقالت بيلوسي: "في عهد المدعي العام ليتيسا جيمس اكتمل تحقيق شامل ومستقل في المزاعم ضد الحاكم كومو".

وأضافت: "كالعادة، أثنى على النساء اللواتي تقدمن للتحدث عن حقيقتهن، واعترافا بحبه لنيويورك واحترامه للمنصب الذي يشغله؛ أدعو الحاكم إلى الاستقالة".

ورفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الاتهامات بالتحرش الجنسي بالنساء التي وجهت إليه في ختام تحقيق استمر 5 أشهر، وتم الإعلان عن نتائجه.

وقال: "أود أن تعرفوا مني بشكل مباشر أنني لم ألمس أحدا بالطريقة غير المناسبة ولم أتقدم بأي عروض جنسية غير مناسبة".

وأضاف أن "الحقائق تختلف كثيرا عما تم تقديمه في التحقيقات".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن حاكم نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل بعد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك وجد أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن:"أعتقد أنه يجب أن يستقيل. أفهم أن المجلس التشريعي للولاية قد يقرر عزله، لا أعرف ذلك في الحقيقة".

في وقت سابق من يوم أمس، كشف تحقيق المدعي العام في نيويورك في مزاعم التحرش الجنسي أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء، حسبما أعلنت ليتيسيا جيمس.



وقالت جيمس إن المكتب وجد أن كومو ضايق موظفين حكوميين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من النساء خارج حكومة الولاية، حيث أصدر المكتب تقريرًا مطولًا عن التحقيق.