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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

شوبير
شوبير

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى بات قاب قوسين أو أدنى من حسم التعاقد مع بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا المحترف بصفوف برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن بيرسي تاو غاب عن مباراة فريقه الأخيرة الودية مشيرا إلى أن صحيفة الديلى ميل الإنجليزية أشارت إلى أن غيابه جاء بسبب إنهاء إجراءات انضمامه للأهلى خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية، دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل حسم أمر انتقاله للقلعة الحمراء بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أكد رغبته فى ضم تاو فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية والبدنية. 

ويعد بيرسي تاو واحدا من أهم لاعبي منتخب جنوب إفريقيا فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها والخبرات الكبيرة التى يتمتع بها، ويطلق عليه البعض ميسي جنوب إفريقيا.

 

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موسيمانى يلمح إلى الصفقة الإفريقية

يذكر أن موسيماني، أكد مؤخرا، أنه يريد لاعبا من جنوب أفريقيا "لكنه لا يلعب في الدوري المحلي هناك".

وقال بيتسو موسيماني عبر إذاعة "SAfmRadio" الجنوب إفريقية: "سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بيراتس) أو جاستون سيرينو (لاعب صن داونز) لكن هناك لاعب سيأتي، ليس من فريقي السابق (صن داونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة".

ويعرف موسيماني، اللاعب بيرسي تاو جيدا حيث لعب مع فريق الشباب بنادي صن داونز وصعده للفريق الأول ثم منحه فرصة.

وانتقل بيرسي تاو في صيف 2018 إلى نادي برايتون الإنجليزي ثم أعير إلى يونيون البلجيكي ثم كلوب بروج ثم أندرلخت في بلجيكا أيضا.

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