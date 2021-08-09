البنك الأهلي المصري يقدم عددا من المزايا والخدمات المصرفية

تزامنا مع فترة الشمول المالي للشباب

يتيح البنك الأهلي المصري عدد من المزايا والخدمات المصرفية الخاصة بالشباب لتشجيعهم علي الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية في تعاملاتهم المالية وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في القطاع المصرفي الرسمي، ومن تلك الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للشباب الحسابات الجارية وحسابات التوفير للعملاء الجدد الافراد والتي يتيحها البنك بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وأيضا حسابات الشمول المالي للشركات والنشاط الاقتصادي والتي يقدمها البنك مجانا وبدون حد ادنى لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرفيين الذين لا يتوافر لديهم المستندات الكافية لفتح حسابات الشركات المتعارف عليها.

كما يعمل البنك على التوسع في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات الخصم المباشر (وبصفة خاصة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة “) وتشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء من خلال المراكز التجارية أو في الشراء اونلاين من خلال الانترنت، مع الاشتراك في المحافظ الالكترونية مجانا للعملاء الجدد، وهو ما يتزامن مع الحملة الترويجية لبطاقة ميزة التي اطلقها البنك في مايو الماضي والتي يبلغ اجمالي عدد جوائزها 600 دراجة هوائية بواقع 150 فائز كل 3 شهور حتى نهاية ابريل 2022، والتي تستهدف تشجيع التعامل ببطاقات الدفع الالكترونية الجديدة "ميزة "في المشتريات وباستخدام نقاط البيع المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية وتقليل التعاملات النقدية وتداول النقد بين الأفراد، والتوسع في تعميم تلك القنوات البديلة تطبيقا لمبادرات البنك المركزي الأخيرة، إضافة الى تشجيع عملاء المحافظ الالكترونية والانترنت البنكي الحاليين على تفعيل محافظهم واستخدامها بشكل أوسع،

وأطلق البنك الأهلي المصري نسخة جديدة من محفظة الفون كاش والتي تتيح العديد من المزايا الإضافية على المحفظة ومنها إمكانية الحصول على كود التفعيل الخاص بالخدمة من التطبيق لحظيا عن طريق العميل دون الحاجة إلى الرجوع للبنك لتنفيذ الطلب، كما يمكن لعميل المحفظة أن يشارك البنك بتعليقاته أو ملاحظاته بشكل مباشر من خلال التطبيق وكذا يتاح له التعرف على المزيد من خدمات المحفظة وكيفية استخدامها من داخل التطبيق. مع استمرار انفراد تطبيق الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي المصري بإصدار البطاقات الافتراضية لسهولة الاستخدام بأمان كامل لمدفوعات الانترنت التي تلقى رواجا كبيرا بين فئات العملاء الشباب.

وهي الجهود التي تأتي في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة لمختلف فئات المجتمع وتزامنا مع فترة الشمول المالي للشباب.