عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تزامنا مع فترة الشمول المالي للشباب

البنك الأهلي المصري يقدم عددا من المزايا والخدمات المصرفية

صدى البلد

يتيح البنك الأهلي المصري عدد من المزايا والخدمات المصرفية الخاصة بالشباب لتشجيعهم علي الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية في تعاملاتهم المالية وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في القطاع المصرفي الرسمي، ومن تلك الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للشباب الحسابات الجارية وحسابات التوفير للعملاء الجدد الافراد والتي يتيحها البنك بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وأيضا حسابات الشمول المالي للشركات والنشاط الاقتصادي والتي يقدمها البنك مجانا وبدون حد ادنى لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرفيين الذين لا يتوافر لديهم المستندات الكافية لفتح حسابات الشركات المتعارف عليها.

كما يعمل البنك على التوسع في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات الخصم المباشر (وبصفة خاصة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة “) وتشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء من خلال المراكز التجارية أو في الشراء اونلاين من خلال الانترنت، مع الاشتراك في المحافظ الالكترونية مجانا للعملاء الجدد، وهو ما يتزامن مع الحملة الترويجية لبطاقة ميزة التي اطلقها البنك في مايو الماضي والتي يبلغ اجمالي عدد جوائزها 600 دراجة هوائية بواقع 150 فائز كل 3 شهور حتى نهاية ابريل 2022، والتي تستهدف تشجيع التعامل ببطاقات الدفع الالكترونية الجديدة "ميزة "في المشتريات وباستخدام نقاط البيع المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية وتقليل التعاملات النقدية وتداول النقد بين الأفراد، والتوسع في تعميم تلك القنوات البديلة تطبيقا لمبادرات البنك المركزي الأخيرة، إضافة الى تشجيع عملاء المحافظ الالكترونية والانترنت البنكي الحاليين على تفعيل محافظهم واستخدامها بشكل أوسع،

وأطلق البنك الأهلي المصري نسخة جديدة من محفظة الفون كاش والتي تتيح العديد من المزايا الإضافية على المحفظة ومنها إمكانية الحصول على كود التفعيل الخاص بالخدمة من التطبيق لحظيا عن طريق العميل دون الحاجة إلى الرجوع للبنك لتنفيذ الطلب، كما يمكن لعميل المحفظة أن يشارك البنك بتعليقاته أو ملاحظاته بشكل مباشر من خلال التطبيق وكذا يتاح له التعرف على المزيد من خدمات المحفظة وكيفية استخدامها من داخل التطبيق. مع استمرار انفراد تطبيق الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي المصري بإصدار البطاقات الافتراضية لسهولة الاستخدام بأمان كامل لمدفوعات الانترنت التي تلقى رواجا كبيرا بين فئات العملاء الشباب. 

 وهي الجهود التي تأتي في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة لمختلف فئات المجتمع وتزامنا مع فترة الشمول المالي للشباب.

 

 

 

ترشيحاتنا

تأجيل دعوى إلزام الصحة بنشر أسعار الخدمات الطبية لـ كورونا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لحسام حسن في موقعة الزمالك والاتحاد

مفاجآت عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 5G .. سعر ومواصفات

وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة على صفحته الرسمية

تعرف على مميزات السيارة "البيك أب" وسبب تسميتها بعد تعاون الإنتاج الحربي والشركة الإماراتية في تصنيعها

عضو صحة النواب: صناعة الدواء أمن قومي و توفيره محليا أمر حتمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "بدوى 2021"

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

الأرصاد : نشعر بالحر الشديد حتى السبت المقبل لهذا السبب

لـ ملاك العقارات| الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء يعرضك لـ غرامة يومية 100 جنيه

مصرع 4 أشخاص في حادث اشتعال النيران بسيارتين بطريق أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ