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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات النظافة والانارة وإزالة التعديات بالبناء والاشغالات بالمنيا

استمرار حملات إزالة
استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية لازالة تراكمات القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية لرفع التعديات على حرم الطريق لخلق سيولة مرورية امام المارة من المواطنين.


وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا - سمالوط – مطاي – بنى مزار ) ، عن تنظيم حملات نظافة مكبرة شملت أحياء غرب وشمال وشرق المدينة المنيا وبقرية صفط الخمار وابوجرج ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من رفع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

 

وأكدت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع الشوارع الرئيسية بحي جنوب المركز.

 

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة صيانة لأعمدة الإنارة بقرية نزلة البدرمان التابعة للمركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة، إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز.

 

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