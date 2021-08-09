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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدى البلد يكشف التفاصيل المالية لـ خليفة الدوسري صفقة الهلال السعودي

خليفة الدوسري
خليفة الدوسري

أتم نادي الهلال السعودي، أمس الاول، السبت، تعاقده مع مدافع المنتخب السعودي الأولمبي خليفة الدوسري قادما من القادسية، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات قادمة.

ويعد خليفة الدوسري صاحب الـ22 عاما من اللاعبين المميزين في خط الدفاع بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بالإضافة لحضوره اللافت مع المنتخب السعودي الأولمبي.


ويكشف صدى البلد قيمة هذه الصفقة بعد التواصل مع مصادر داخل نادي الهلال، حيث تم الاتفاق على إتمام الصفقة والتوقيع رسميا مقابل 8 ملايين ريال قيمة انتقال اللاعب نهائيًا لزعيم آسيا.

خليفة الدوسري وقع عقدا لمدة 5 مواسم، وسيحصل على مليون و800 ألف ريال، كراتب سنوي

موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري السعودى يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس المقبل.

وفي حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 إلى دور الثمانية سيتم تأجيل مبارياتها في الجولة الثامنة.

وفي حال تأهل أحدها إلى المباراة النهائية من نفس المسابقة سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشرة، وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقا.

مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي
 

الفيحاء x الاتحاد  

أبها x الشباب، الرائد x الفتح  

الحزم x التعاون

النصر x ضمك

الأهلي x الفيصلي

الاتفاق x الباطن

الهلال x الطائي

زيادة نسبة الحضور الجماهيري بالدوري السعودي في الموسم الجديد إلى 60%

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية في الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “رفعت وزارة الرياضة الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021ـ2022 بنسبة لا تزيد على 60 في المئة من سعة المدرجات بدلًا من 40 في المئة”.

وجاء ذلك بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19.

استمرار أسماء اللاعبين باللغة العربية في الدوري السعودي
 

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن تكتب أسماء اللاعبين بالخط العربي، على قمصان الأندية، للموسم الثاني على التوالي.

وأبلغت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأندية، عبر خطاب رسمي، باستمرار مبادرة الخط العربي في الموسم المقبل.

وتعد هذه المرة هي الثانية في تاريخ المنافسات السعودية، التي تظهر فيها أسماء اللاعبين باللغة العربية، بدلا من الإنجليزية.

وكانت وزارة الثقافة واتحاد كرة القدم السعودي، قد أطلقا مبادرة بظهور أسماء اللاعبين باللغة العربية، في مباريات النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، احتفاءً بعام اللغة العربية.

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