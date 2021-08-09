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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

تحرير 8 محاضر للمخابز البلدية المخالفة بأبو المطامير

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق  والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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في نفس السياق نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام، ومديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، على المخابز البلدية بنطاق مركز أبو المطامير، أسفرت عن تحرير 8 محاضر تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص- تجميع أكثر من ١٥ جوال دقيق - تصرف في ٢٢ جوال دقيق - إنتاج خبز ناقص أكثر من ٤ الى ٢١ جرام - عدم نظافة الأدوات المستخدمة ).

ضبط 2733 محضر تمويني متنوع

 

 نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر يوليو  الماضي عن تحرير 2733 محضراً متنوع عبارة عن الآتي :-

- تحرير ١٧١٦ محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى ( إنتاج خبز ناقص الوزن - وعدم تمكين - عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة  عدم وجود سجل زيارات - عدم وجود ميزان - مخبز سياحى بدون ترخيص ).

- تحرير ٩٨٨ محضر نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن ( لحوم مكشوفة - ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للإستهلاك الآدمي - إنتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - تجار تموينيين - أوكازيون - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات  - أكياس سوداء - فواتير ) .

- تحرير ٢٩ محضر للمواد البترولية بالمرور على محطات الوقود .

- إصدار ٣٤١٣  بطاقة مستجدة و٦٧٠٤بطاقة تالف وفاقد .

المخابز البلدية المخالفة محافظ البحيرة مديرية التموين بالبحيرة اخبار البحيرة

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